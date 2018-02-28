Мэр Днепра решил уволить свою заместительницу из-за украинского языка

Мэр Днепра Борис Филатов предложил своему заместителю Светлане Епифанцевой оставить должность

Об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook, информируе «ДС».

«Сообщаю, что заместителя городского головы Светлане Владимировне Епифанцевой отныне предложено уволиться за высказывания относительно статуса государственного языка и нарушение этики государственного служащего. В последнее время госпожа Епифанцева систематически позволяла себе публичные высказывания, чем вызвала справедливое общественное негодование», — написал Филатов.

При этом он подчеркнул, что для государственных служащих горсовета не существует никакого иммунитета.

«Если кто-то до сих пор считает, что я и дальше буду терпеть ваши лень, хамство, пьянство и глупости в соцсетях, то он серьезно ошибается. Никакие политические договоренности, заслуги прошлого или личные симпатии не станут для вас индульгенцией от увольнения. Никакого иммунитета. Ни для кого. И пусть эта история станет наукой для других государственных служащих мэрии», — заявил мэр Днепра.

В горсовете Днепра Светлана Епифанцева начала работать чуть более двух лет назад. На днях сеть всколыхнуло сообщение Светланы Епифанцевой о якобы массовом закрытии кинотеатров в Днепре, которые якобы становятся убыточными из-за показа фильмов на украинском языке.

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