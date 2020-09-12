Мэр Днепра рассказал, общается ли с Зеленским после знаменитого пари

12 сентября, 08:40

Цей матеріал також доступний українською

Борис Филатов утверждает, что с президентом не пересекается (Фото: Александр Медведев / НВ)

Мэр Днепра Борис Филатов в интервью журналу НВ рассказал о своих нынешних персональных отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

«Их [таких отношений] нет, — заявил Филатов. — В последний раз мы с ним [Зеленским] встречались после нашего знаменитого пари по мосту год назад».

По словам мэра Днепра, после этого они с президентом не разговаривали, не общались и никак не пересекались.

«Два раза я его видел на селекторах, посвященных коронавирусу. Абсолютно формальных», — добавил Филатов.

А отвечая на вопрос о том, насколько сложно мэру быть в оппозиции к действующему президенту, чиновник заявил: «Сейчас такое ощущение, что все местное самоуправление находится в оппозиции».

12 июля 2019 года Владимир Зеленский и Борис Филатов договорились, что последний подаст в отставку, если Центральный мост города не будет отремонтирован до 14 сентября.

Позже мэр Днепра объяснил пари с президентом о ремонте моста своей азартностью.

7 сентября 2019-го Филатов досрочно открыл Центральный мост, на который поспорил с президентом Зеленским. «Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр», — отметил мэр.

Читайте полную версию этого интервью в свежем номере журнала НВ — № 33 от 10 сентября 2020 года

Источник