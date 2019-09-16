«Менять будущее». Белгородский интернет-форум БИФ – 2019 собрал 1 500 участников

«Сейчас многие устали от публичности в социальных сетях и хотят приватности. Последние несколько лет снижается тенденция на репосты. Они сейчас не нужны в том виде, в котором раньше использовались, – рассказал экс-директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко. –Лучше тысяча активных подписчиков, чем миллион бессмысленных людей. С точки зрения ранжирования это сильно улучшит картинку».

Посетители форума выбирали на мероприятии секции по интересам.

«БИФ я посещаю второй раз. Поэтому знал, куда иду, и сразу выбрал интересные мне секции для посещения. Это лекции про Twitter и «ВКонтакте». Меня больше интересует электронная коммерция, SMM», – рассказал Дмитрий Анопченко, посетитель форума.

В образовательной программе участвовали 50 приглашённых экспертов, представлявшие известные компании «Яндекс», «Тинькофф», «Авито», Lamoda, Skyeng и другие.

«На форуме я впервые. О БИФе узнал через чат программистов. Занимаюсь разработкой веб-приложений в Москве. Меня заинтересовал опыт и знания спикеров. Я уже посетил лекцию о разработке электронных игр», – отметил посетитель форума Павел Корякин.

Наталья Головчанская

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