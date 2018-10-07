Мемы против Пентагона?

Русские хакеры, взломавшие американские выборы; допинговый скандал; отравление Скрипалей; высланная четверка «российских шпионов» из Нидерландов — в чем только не обвиняли Москву за последнее время. Коллективный Запад развернул масштабную информационную кампанию против нашего государства, и нужно отдать должное — работают люди усердно. С доказательной базой не очень, но поражает их изобретательность, и, главное, системность эпизодов, в которых якобы замешана РФ.

Эксперты политических ток-шоу нашего ТВ избрали тактику высмеивания этих обвинений, совершенно справедливо уличая «партнеров» в отсутствии доказательств. Вот только частота антироссийских инсинуаций делает свое дело. Не мемами отстреливаться нужно, а принимать превентивные меры: перехватывать инициативу, переходить от обороны к контрнаступлению. Только в этом случае есть шанс противостоять клеветникам России в информационной агрессии.

Нам даже не нужно собирать фокус-группу, состоящую из креативных антизападников, чтобы те, по примеру авторов «дела Скрипалей», нашли чем ответить на очередную атаку русофобов. Придумывать ничего не нужно: есть реальный факт участия США в разработке биологического оружия. По данным Минобороны РФ, в окрестностях Тбилиси испытывали высокотоксичный химический препарат, приведший к гибели 73 человек. Экс-министр госбезопасности Грузии даже документы, подтверждающие данную информацию, предоставил.

Читайте также





Не ускользать от совести

Сергей Шаргунов о своём законе в поддержку жертв 1993 года

Для сравнения: причастность Петрова и Боширова «цивилизованному миру» пытаются объяснить лишь парой размытых фотографий, фактом их пребывания в Солсбери. А в недавнем деле с «кибератакой» ОЗХО (организации по запрещению химического оружия) в качестве доказательства предлагают квитанцию за такси от якобы «штаба ГРУ» в аэропорт.

Так что новость об «исследовательском центре» в Грузии меня порадовала. Нет, мне жаль погибших в результате опытов, и вообще действия Пентагона могут привести к еще большему количеству жертв, и это ужасно. Порадовало то, что мы перестали защищаться и выбрали тактику нападения. Даже если Минобороны не ставило такую цель, а просто обнародовало факты преступления американцев, — это шаг в правильном направлении. Оправдываются слабые. Россия — одно из ведущих государств мира, и быть в унизительной позиции извиняющегося, как минимум, несолидно. Лев не должен оправдываться перед сворой гиен, которые и так последние 25 лет, пользуясь его слабостью, отнимали у него почти все мясо.

Но вернемся к столь неудобной для наших оппонентов правде о химлаборатории в Грузии. Учитывая наши взаимоотношения с этой страной, местонахождение «Исследовательского центра» тоже неслучайно. И внимание тут нужно обратить на все страны бывшего СССР, где работают аналогичные «лаборатории», включая соседнюю Украину, которую также могут использовать как плацдарм для биологических атак против «клятых москалей».

Параллельно американские власти выделили порядка сорока миллионов долларов для «информационного противоборства» с Россией. А в июне этого года председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал создание целого «Центра противодействия российской агрессии».

Так что же мешает нам пойти по проторенному «партнерами» пути, и на государственном уровне основать Международный комитет по борьбе с русофобией? И если для наших идеологических «небратьев» сам факт создания оного — просто очередной инфоповод, то мы можем действительно предотвращать медиа-атаки, инициировать свои. Принцип «мягкой силы» тоже имеет место: иновещание; образовательные программы; культурные проекты, но имеющиеся институты, направленные на сближение, — не эффективны. Мы находимся в активной фазе холодной войны, и инструменты влияния должны быть ориентированы на быстрый результат.

Отечественная либеральная публика очень не любит депутата Леонида Слуцкого — возможно, потому, что он прямо заявляет: «По сравнению с советским временем объем нашего иновещания снизился в сто раз». Даже с учетом относительно недавнего создания информационного агентства Sputnik.

Так что единый координационный центр в информационной обороне нам необходим. Если мы в глазах западного обывателя не создадим для нашей страны образ лидера свободного мира, то все геополитические завоевания последних лет, от Южной Осетии до Крыма и Сирии, окажутся бессмысленными.

Источник