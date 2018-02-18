Мемориал героев Небесной сотни будет размещен на одноименной Алее, — Порошенко

Петр Порошенко. Архивное фото.

Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать изменения к закону «Об урегулировании градостроительной деятельности», которые позволят разместить мемориальный комплекс героев Небесной сотни на одноименной Аллее в Киеве. Об этом он сказал на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни. Трансляцию вел телеканал «112 Украина»

«Сооружение Мемориального комплекса героев Небесной сотни возможно только по адресу Аллея героев Небесной сотни. Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был, кто держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире», — сказал Порошенко.

Соответствующие изменения были приняты Верховной Радой 6 февраля 2018 года.

«Как только только он дойдет до меня, я сразу же подпишу его», — пообещал президент.

Ранее сообщалось, что уже поступило более 60 заявок на конкурс с предложениями создания объекта «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни — Музей «Революции достоинства».

Напомним, Министерство культуры объявило конкурс на лучшее проектное предложение по объекту «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни — Музей «Революции достоинства». Участники конкурса должны представить проектное предложение мемориального пространства в память о Героях Небесной сотни, разработать проектное предложение здания музея «Революции достоинства».

Прием заявок на конкурс длился с 20 октября до 7 ноября 2017 года, крайний срок подачи конкурсных проектов в первом туре — 19 января 2018 года, во втором — май 2018 года.

Объявить результаты первого тура планируют 20 февраля, второго — летом 2018 года. Тогда же хотят провести выставку конкурсных проектов.

14 сентября Киевсовет выделил под строительство Музея Революции достоинства участок площадью 1,22 га.

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