МегаФон предлагает повышенный кэшбэк в Черную пятницу

В разгар «Черной пятницы» «МегаФон» предлагает со скидкой посмотреть фильмы в сервисе «МегаФон ТВ», купить смартфоны в интернет-магазине, а также повышает кэшбэк до 30% на покупки в сервисе #Специи.

Бесплатный сервис #Специи объединяет сотни магазинов и дает внушительный кэшбэк абонентам «МегаФона». Всего за год популярность сервиса выросла в пять раз. По данным оператора, каждые 7 из 10 онлайн-покупок в #Специях совершают представители сильного пола. Любители мобильного шопинга часто заказывают смартфоны и гаджеты, бытовую технику и электронику.

На этой неделе «МегаФон» приготовил подарок для всех пользователей #Cпеций, повысив кэшбэк, причем воспользоваться акцией и получить до 30% от стоимости совершенных покупок на счет своего мобильного телефона можно до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, в салонах и интернет-магазине оператора можно приобрести смартфоны, планшеты и аксессуары со скидкой до 40% на смартфоны Xiaomi, Samsung, Alcatel, ZTE. При заказе в интернет-магазине действует бесплатная доставка в пределах города, а также доступен самовывоз из ближайшего к вам салона.

Отдельный бонус ждет зрителей в сервисе МегаФон ТВ — скидка до 50% более чем на 1 200 фильмов. Среди них такие хиты как «Джуманджи: Зов джунглей», «Монстры на каникулах 3», «Форма воды», «Кингсман: Золотое кольцо», «Лёд», «Звездные войны: пробуждение силы» и другие.

«Черная пятница» в «МегаФоне» не ограничивается новыми смартфонами и интересными фильмами в МегаФон-ТВ по невероятно привлекательной цене. Значительную выгоду можно получить, делая покупки и в сетях наших партнеров. С сервисом #Cпеции наши абоненты получают кэшбэк на мобильный счет при бронировании отелей, покупке авиабилетов, продуктов питания, бытовой техники и многого другого. Полученный кэшбэк можно использовать не только для оплаты услуг связи, но и для приобретения других товаров», — отмечает директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.

Срок участия в акции некоторых товаров может быть ограничен.

Источник: Мегафон





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