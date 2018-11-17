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Медведев заявил, что оживление мировой экономики идет слишком медленно

Мировая экономика 17 Ноя 2018
Медведев заявил, что оживление мировой экономики идет слишком медленно
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По мнению премьера РФ, по ряду позиций дела обстоят гораздо хуже, чем это было до кризиса 2008 года

Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS

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Мировая экономика продолжает восстанавливаться после кризиса 2008 года, однако этот процесс идет слишком медленно. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления на деловом саммите АТЭС.

Он подчеркнул, что в целом глобальная экономика восстановилась. Кроме того, были выявлены и исправлены многие системны ошибки, в частности, в сфере финансовых рынков и управления госдолгом. Претерпела изменения и политика многих крупных банков в отношении активов с высокой степенью риска.

«Но, с другой стороны, оживление экономики все-таки идет медленно и нестабильно. К сожалению, по ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад», — добавил глава правительства.

По его словам, к настоящему моменту совокупный мировой долг значительно увеличился, а развивающиеся рынки стали более уязвимыми. Также ужесточилась денежно-кредитная политика, а большинство стран не смогло выйти на запланированные темпы роста ВВП, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Медведев уже поднимал эту тему. Тогда премьер заявил, что в мире фиксируются реальные признаки торговых войн. Не улучшают экономическую ситуацию в многочисленные санкции.

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