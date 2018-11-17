Медведев считает, что мировая экономика восстановилась после кризиса

https://www.znak.com/2018-11-17/medvedev_schitaet_chto_mirovaya_ekonomika_vosstanovilas_posle_krizisa Наиль Фаттахов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что мировая экономика восстановилась после кризиса 2008 года.

«С одной стороны, глобальная экономика в целом восстановилась после кризиса 2008 года. Многие системные ошибки, на которые тогда обратили внимание и которые привели к кризису, выявлены и исправлены. Изменения коснулись и финансовых рынков, и управления государственным долгом. Мы все этим занимались, и в России тоже. Крупные банки пересмотрели политику в отношении активов с высокой степенью риска», — цитирует «Интерфакс» слова Медведева на Деловом саммите АТЭС.

«Но, с другой стороны, оживление экономики все-таки идет медленно и нестабильно. К сожалению, по ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад», — добавил он.

Так, по его словам, совокупный мировой долг увеличился в разы, развивающиеся рынки стали более уязвимыми, стала более жесткой денежно-кредитная политика, подавляющее большинство стран не вышло на те темпы ВВП, которые были запланированы.

«В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам», — сказал глава правительства РФ.

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