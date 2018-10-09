Медведев: Россия будет активно бороться за достойное место в мировой экономике и политике

Москва, 9 октября — «Вести.Экономика». Премьер-министр также отметил, что Россия не будет создавать барьеры для международных экономических отношений.

Фото: kremlin.ru

«Россия вступает в новый период своего развития — очень непростой, но исключительно важный», — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в октябрьском номере журнала «Вопросы экономики», добавив, что результаты усилий в ближайшие шесть лет во многом определят контуры будущего и «границы возможного» — потенциал страны, ее место, роль в мировой экономической и политической системе. Причем развивать отечественную экономику предстоит в условиях, когда растут протекционистские барьеры и разворачиваются торговые войны, политизируются коммерческие проекты.

«Силовой подход, санкции, торговые войны, искусственные барьеры, идущие вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные преграды на пути взаимовыгодных проектов сегодня превратились в реальность, с которой придется считаться», — отмечает Дмитрий Медведев.

При этом глава кабмина подчеркнул, что Россия будет бороться с попытками других стран препятствовать ее активности на международной арене.

«Всегда, когда наша страна активно заявляет о себе на международной арене, она сталкивается с жесткими попытками нам воспрепятствовать. Мы не можем игнорировать такого рода тенденции и будем активно бороться за достойное место в мировой экономике и политике», — заявил в своей статье Дмитрий Медведев.

«Россия не будет создавать барьеры для международных экономических отношений. Мы не будем закрываться от глобального рынка и тем более игнорировать его. Одним из наших приоритетов выступает расширение участия России в мировой торговле, формирование собственных цепочек добавленной стоимости, участие во внешнеэкономических союзах и соглашениях», — отметил также премьер-министр.

При этом, как отмечает Дмитрий Медведев, в глобальной экономике существует и другой тренд — растущая интеграция и взаимозависимость рынков, отраслей, сегментов, продукции и услуг.

«Отметим и резко возросшую взаимозависимость энергетических и финансовых рынков, транспортных услуг и информации. Новые технологии уже начали объединять мировую экономику, и потенциал, который несет новая технологическая волна, позволяет констатировать: экономика будет становиться все более глобальной, хотя скорость этого процесса может меняться», — говорится в статье.

Цель — пятерка крупнейших экономик мира

По словам Дмитрия Медведева, власти учли прежний опыт и в определенной степени смогли преодолеть зависимость от сырьевой конъюнктуры. Они научились достигать поставленных целей, не дожидаясь благоприятной геополитической ситуации.

«Располагая адекватной вызовам стратегией развития на ближайшую и среднесрочную перспективу, вырабатывая современные, отвечающие новым реалиям механизмы роста, мы должны соблюдать два важных принципа. Это стабильность, то есть следование сформулированным «правилам игры» как основе доверия между обществом, государством и бизнесом, и мобильность, то есть способность гибко и оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия и возникающие риски», — пишет глава кабмина.

При этом Россия может реализовать крупнейшие национальные проекты и достичь поставленных целей, в том числе и войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 г.

«Достижение национальной цели — вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира на основе обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не более 4%, выступает залогом внутренней стабильности и доверия к проводимой экономической политике. Эта цель не только интегрально скрепляет все направления проектов на уровне мероприятий и ресурсов, но и закладывает фундамент для уважительного отношения к России со стороны внешних партнеров. Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира станет важным фактором формирования нового глобального экономического порядка», — говорится в статье.

Источник