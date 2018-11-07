Медведев рассказал о перспективах товарооборота РФ и Китая

07.11.18

Медведев рассказал о перспективах товарооборота РФ и Китая





Россия и Китай едины в подходе, что мир должен способствовать глобальной торговле, а протекционизм отдельных государств лишь сдерживает развитие.



Переговорами с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцянем завершился официальный визит Дмитрия Медведева в Китай. Результатом очередной межправительственной встречи стало подписание более десяти соглашений, включая план развития сельского хозяйства Дальнего Востока и Байкальского региона России и северо-востока Китая, меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития РФ и министерством коммерции Китая по сотрудничеству в области торговли услугами. Федеральная таможенная служба и главное таможенное управление КНР договорились совершенствовать порядок проведения таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых в рамках международной электронной торговли. По ряду документов, например, генконтракту на создание тяжелого вертолета AHL, завершаются последние согласования, и, заверяли в российской делегации, его подписание состоится в самое ближайшее время.



Уровень торговли между государствами уверенно растет. Ожидается, что до конца года он превысит 100 миллиардов долларов, но это далеко не предел, считает глава российского правительства: «Это явно не тот результат, на который мы должны ориентироваться, как на заключительный. Мы способны нарастить товарооборот существенно, и такая цель поставлена. Мы можем говорить о цифрах, которые как минимум приведут к удвоению торгового оборота».



Большой интерес у российских компаний вызывает китайский рынок сельскохозяйственной продукции. Правительства смогли согласовать снятие ряда остававшихся ограничений, и теперь отечественные производители смогут поставлять в Китай мясо птицы и молочную продукцию. Первые партии могут поступить из России до конца года, считают в Минсельхозе РФ. «Мы продолжим работу по снятию барьеров в различных сферах и не только в двустороннем формате», — заявил Медведев.



Китай же готов приходить в экономику России со своими инвестициями. В первую очередь, интерес проявляется к нефтегазовой сфере, где, по словам Ли Кэцяна, китайские компании готовы рассматривать участие в проектах по добыче, глубокой переработке и транспортировке сырья. «На Дальнем Востоке мы готовы развивать и усиливать взаимодействие с Россией», — сказал премьер госсовета Китая.



— Мы заинтересованы в развитии инновационного сотрудничества с российскими коллегами. В частности, в создании научно-инновационного фонда для того, чтобы поддержать наше научно-техническое сотрудничество, совместные разработки и определить перспективные сферы развития, — заявил Ли Кэцян.



Такие результаты российско-китайское сотрудничество демонстрирует даже вопреки внешнему давлению и попыткам разрушить международный торговый порядок. «Нам действительно нужно соединить усилия, для того чтобы международное регулирование в этой сфере сохранялось, более того, оптимизировалось, развивалось. Для этого наши ведомства будут работать, сотрудничать», — отметил глава правительства России.



— Здесь наши подходы едины, — заверил Дмитрий Медведев. — Мы считаем, что все, что было сделано в этой сфере, должно способствовать глобальной торговле, глобальному обмену инвестициями, а не замыкаться в рамках отдельных стран.



Ли Кэцян подтвердил эту позицию. «Экономическая глобализация является необратимой тенденцией, — заявил он. — Протекционизм и односторонние подходы ударяют по многосторонней торговой системе, ядром которой является ВТО». При этом ущемляются интересы конкретных государств, в том числе России и Китая. «От лица наших стран мы готовы содействовать упрощению торговли, инвестиций и оказывать поддержку региональной экономической интеграции», — заключил премьер госсовета Китая.



В этих реалиях Москва и Пекин вынуждены искать такие механизмы взаимодействия, которые бы нивелировали негативное влияние на свои экономики. На переговорах был представлен проект соглашения о переводе взаиморасчетов на национальные валюты.



Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским премьером говорил о необходимости подписания документа в кратчайшие сроки. «Он даже сказал, какие вещи они точно хотели бы отразить в таком соглашении. Договорились, что в ближайшие недели консультации пройдут», — уточнил руководитель института развития. Непосредственно подписание может произойти до конца года, предположил Игорь Шувалов.



Российская газета

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