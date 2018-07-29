Медведев прибыл в оккупированный Севастополь

Местные СМИ пишут, что премьер РФ будет обсуждать в Крыму провал туристического сезона и плачевное состояние севастопольских дорог.

Дмитрий Медведев / REUTERS

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в оккупированный Севастополь. Об этом в Facebook сообщил так называемый «глава» оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов.

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Как указал Аксенов, 28 июля он вместе с Медведевым принял участие в концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси.

Сегодня, 29 июля, Медведев принял участие в параде в честь Дня ВМФ РФ в Севастополе.

Тем временем, подконтрольные оккупантам местные СМИ со ссылкой на кремлевских аналитиков пишут, что участие Медведева в официальных мероприятиях – лишь формальный повод для визита. Истинная цель его визита в Севастополь – обсуждение провалов выполнения «Федеральной целевой программы» по развитию города.

Среди основных проблем — плачевное состояние инфраструктуры, «исчезновение» двух миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.

Напомним, визит Медведева в Крым в мае 2016 года спровоцировал бурный резонанс. В ходе встречи с жителями оккупированной Феодосии российский премьер заявил пенсионерке, что денег на индексацию пенсий у правительства РФ нет, и посоветовал ей «держаться» на ее нынешней пенсии. Фраза медведева «Денег нет, но вы держитесь» стала мемом.

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