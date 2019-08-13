Медведев предложил россиянам перейти на четырёхдневную рабочую неделю

В перспективе граждане Российской Федерации будут работать на один день меньше. Это состоится минимум через тринадцать лет, однако большинство экспертов не поддерживает эту инициативу. В первую очередь это обусловлено тем, что производительность труда вырастет не со стопроцентной гарантией, а вот вероятность снижения зарплат достаточно высока.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что он не исключает того, что в будущем вся мировая экономика перейдёт на четырехдневную рабочую неделю. Об этом премьер-министр рассказал во время выступления на Международной конференции труда.

История рабочей недели в России

В царские годы в России был принят закон, который регламентировал продолжительность рабочего времени. Это произошло в 1897 году. Тогда император Николай II отреагировал на массовые народные протесты и решил, что на заводах люди будут трудиться по 11,5 часов, а во время ночных смен или в предпраздничный период смены сократятся до 10 часов. Рабочая неделя была шестидневной. При этом христиане отдыхали в воскресенье, а те, кто исповедовал другие религии, могли выбрать любой другой день.

К началу прошлого века рабочий день сократился до 9-10 часов, однако рабочие требовали восьмичасового рабочего дня. Это произошло лишь в 1917 году после Октябрьской революции. Кроме того, ввели 48-часовую рабочую неделю и один выходной. На производствах, которые считались особо вредными, люди работали ещё меньше.

Не стоит говорить о годах Великой Отечественной войны, ведь тогда люди трудились без выходных и праздников вахтовым методом, поскольку это было критически важно для государства. После восстановления государства рабочий день постепенно сократился до семи часов, однако всё ещё оставалась шестидневка. На пятидневную рабочую неделю в СССР перешли лишь в 1967 году.

В современной России в 1991 году появился закон, согласно которому люди должны трудиться 40 часов еженедельно. С того момента продолжительность рабочего дня в Российской Федерации не менялась, а ещё с советских времён официальными выходными остаются суббота и воскресенье.

Будет ли в России четырёхдневная рабочая неделя

Во время своего выступления Дмитрий Медведев никак не конкретизировал, будет ли в РФ расти продолжительность рабочего дня или она снизится. При этом многих волнует, повлияет ли нововведение за размер заработной платы.

Есть множество вариантов развития событий, ведь трудящийся может получить вместо восьмичасовой пятидневки четыре рабочих дня по десять часов. Эксперты не могут прийти к единому мнению, некоторые из них считают, что количество праздников и выходных слишком сильно расслабит россиян, однако это мнение наверняка ошибочное.

Подтверждение тому – информация от Организации экономического сотрудничества и развития, которая сообщила, что средний россиян работает по 1980 часов ежегодно. Таким образом, РФ заняла пятое место в списке, нас обогнали только Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция. Этот показатель означал, что уровень автоматизации труда в стране очень низкий, ведь, например, в ФРГ работают на порядок меньше – всего 1356 часов в год.

Стоит отметить, что уменьшение количества трудовых часов – это тенденция, которая наблюдается во всех государствах с хорошо развитой экономикой. К примеру, во Франции, Германии и Италии параллельно с уменьшением количества трудовых часов увеличивается трудовой стаж.

На сегодняшний день в развитых государствах люди могут проводить на своих рабочих местах по 1,5-2 часа. Поэтому предложение Дмитрия Медведева можно считать имеющим право на существование, однако для этого стоит пересмотреть предыдущие решения, ведь на протяжении долгих лет минимальная зарплата была меньше прожиточного минимума, а недавно в стране повысили возраст выхода на пенсию.

Из-за последнего изменения россиянам предстоит на 21-22 процента больше работы, чем их ровесникам из Франции и Германии. Напомним, что пять лет назад Международная организация труда уже обращалась к государствам-участникам организации, призывая к переходу на четырёхдневку с сохранением количества трудовых часов.





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