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Медведев пообещал не допустить дискриминацию по возрасту на рынке труда

Мировая экономика 26 Июн 2018
Медведев пообещал не допустить дискриминацию по возрасту на рынке труда
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Правительство в связи с пенсионной реформой примет меры для недопущения дискриминации по возрасту на рынке труда, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по развитию экономики и социальной сферы.

«Известно, что работодатели <…> далеко не всегда охотно берут на работу людей в возрасте, пожилых людей. Многие сейчас уже волнуются, что будет сложно сохранить работу, найти новую работу, несмотря на то что это хорошие специалисты, с огромным опытом, зачастую с уникальной квалификацией, – сказал Медведев (цитаты по «Интерфаксу»). – Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу».

«Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», – напомнил премьер.

В связи с этим Медведев призвал правительство максимально внимательно отнестись к планируемому повышению пенсионного возраста. «Нужно серьезно перестроить работу с кадрами старшего возраста, подумать, что дополнительно можно сделать для таких специалистов», – отметил премьер.

Для людей старшего поколения необходимо предоставить возможность переобучения, указал Медведев. По его словам, в связи с этим будут организованы обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или новые специальности. Кроме того, подчеркнул Медведев, среди возрастных специалистов важно уделять особое внимание диспансеризации, профилактическим осмотрам и стимулированию занятий физкультурой.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин констатировал, что по мере повышения пенсионного возраста будут увеличиваться риски, связанные с трудоустройством находящихся на пороге пенсии граждан. Он подчеркнул, что работники должны иметь возможность пройти программу переобучения. Министр пообещал, что Роструд будет совместно с регионами внедрять программы повышения квалификации лиц предпенсионного возраста.

Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста будет сопровождаться увеличением пенсий.

Как живется пенсионерам в разных странах

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Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%

Depositphotos / PhotoXPress

Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%

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Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место

Pixabay

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место

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Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах

Arno Balzarini / AP

Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах

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Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам

Pixabay

Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам

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В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни

Maartje Blijdenstein / Reuters

В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% — по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни

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Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия

Reuters

Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия

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Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах

Lisi Niesner / Reuters

Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах

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Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)

Petr Josek Snr / Reuters

Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)

8/23

США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)

Pixabay

США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)

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У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой

Sang Tan / AP

У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой

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Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)

DPA / ТАСС

Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)

11/23

Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни

Pixabay

Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни

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Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте

Kim Kyung Hoon / Reuters

Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте

13/23

Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни

Ahn Young-joon / AP

Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни

14/23

Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков

Petros Karadjias / AP

Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков

15/23

Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%

Pixabay

Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%

16/23

Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)

Mark Schiefelbein / AP

Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)

17/23

Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления

Евгений Разумный / Ведомости

Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления

18/23

Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения

Андрей Гордеев / Ведомости

Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения

19/23

Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%

Андрей Гордеев / Ведомости

Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%

20/23

Вырос показатель качества жизни – с 54 до 58%. Это объясняется тем, что россияне стали ощущать себя более счастливыми, а также сокращением выбросов углекислого газа (по отношению к размеру ВВП)

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

21/23

Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия

Felipe Dana / AP

Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия

22/23

Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет

Pixabay

Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет

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