Медведев назвал последствия кризиса 2008 года

Дмитрий Медведев обозначил последствия мирового экономического кризисаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мировая экономика восстановилась после кризиса 2008 года. Однако оживление идет слишком медленно. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, «многие системные ошибки, на которые тогда обратили внимание и которые привели к кризису, выявлены и исправлены», сообщает ТАСС. Премьер добавил, что изменения коснулись управления государственным долгом и финансовыми рынками, а крупные банки «пересмотрели политику в отношении активов с высокой степенью риска». Но с другой стороны, сказал Медведев, возобновление активности экономики идет «медленно и нестабильно», а Россия по ряду позиций «смотрится хуже, чем 10 лет назад».

Политик отметил, что совокупный мировой долг увеличился в разы, а развивающиеся рынки стали более уязвимыми. Медведев также сказал о более жесткой денежно-кредитной политике и том, что большая часть стран не вышла на запланированные темпы ВВП.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что средств Фонда национального благосостояния хватит, чтобы пережить еще один экономический кризис, писал сайт VSE42.Ru. Кудрин напомнил, что в 2008 году на спасение бюджетной системы, включая Пенсионный фонд, была потрачена половина средств резервного фонда. В то время из-за сложившейся ситуации россияне стали активнее осваивать свои огороды, напоминает ИА FlashSiberia. На дачах жители России выращивали от 60 до 80% всего отечественного урожая картофеля.





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