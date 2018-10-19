Медведев: мировая экономика по ряду позиций стала хуже, чем в кризис 2008 года







Фото: Антон Новодережкин/ТАСС









Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, мировая экономика в настоящее время по ряду позиций стала хуже, чем в финансовый кризис 2008 года. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита АСЕМ, передает ТАСС.



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Финансовый кризис



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«В чем-то мы выглядим хуже, чем было 10 лет назад», – сказал Медведев.

Он также отметил, что кризис 2008 года был беспрецедентным и принципиальным образом изменил правила мировой экономики, а также заставил страны пересмотреть финансово-экономическую политику. Медведев добавил, что с тех пор удалось исправить многие системные ошибки, в частности в сфере финансовых рынков, управления государственным долгом и политики крупных банков.

Помимо этого, премьер-министр отметил, что сейчас в мире наблюдаются реальные признаки торговых войн.

«Самое главное, что материализовались протекционистские настроения. За этим столом присутствуют руководители государств, которые в полной мере испытали на себе признаки торговых войн. Это самое печальное из того, что происходит», – сказал Медведев.

Он добавил, что, по его мнению, мировая экономика нуждается в четких правилах.

«И такими правилами могут быть сегодня только правила многосторонней торговой системы. Россия выступает в поддержку ВТО, которая играет системообразующую роль в международной торговле», – отметил Медведев.





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