Медведев: инцидент в Керченском проливе создаст проблемы экономике Украины — RT на русском

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16:16
Инцидент в Керченском проливе повлечёт проблемы для украинской экономики, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Очевидно, что это дополнительное осложнение тех процессов, которые идут на Украине… Это создаст или может создать, во всяком случае, серьёзные проблемы для экономики Украины», — цитирует ТАСС премьера.
Медведев также указал, что введение на Украине военного положения может привести к отмене выборов президента в стране.
«Может быть, и максимальный вариант рассматривается — отказ от проведения выборов, о чём украинские аналитики ещё год назад предупреждали», — добавил он.
Ранее в Кремле отметили, что введение военного положения в ряде украинских областей потенциально может нести угрозы для эскалации в Донбассе.
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