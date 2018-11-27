Медведев: инцидент в Керченском проливе создаст проблемы экономике Украины — RT на русском

Короткая ссылка

16:16

Инцидент в Керченском проливе повлечёт проблемы для украинской экономики, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что это дополнительное осложнение тех процессов, которые идут на Украине… Это создаст или может создать, во всяком случае, серьёзные проблемы для экономики Украины», — цитирует ТАСС премьера.

Медведев также указал, что введение на Украине военного положения может привести к отмене выборов президента в стране.

«Может быть, и максимальный вариант рассматривается — отказ от проведения выборов, о чём украинские аналитики ещё год назад предупреждали», — добавил он.

Ранее в Кремле отметили, что введение военного положения в ряде украинских областей потенциально может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube



Источник