Медведчук: Системный кризис украинской экономики продолжается

Глава политсовета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

Данные Госстата, в том числе о финансовых результатах деятельности больших и средних предприятий Украины за I квартал текущего года, свидетельствуют о том, что системный кризис украинской экономики продолжается.

Об этом заявил глава политсовета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук указал, что финансовый результат деятельности (до налогообложения) в целом снизился на 8,5 млрд грн, то есть на 7,1% по сравнению с I кварталом 2018 года.

Прибыль украинских предприятий уменьшилась на 6,8%, а убытки, напротив, возросли — на 1,7% (I квартал 2019-го к I кварталу 2018-го).

Вырос и удельный вес убыточных предприятий в экономике страны: в I квартале 2019 года он составил 27,2%, в то время как в I квартале 2018-го убыточные предприятия составляли 26,3% от общего числа предприятий.

Неслучайным оказалось и обвальное снижение темпов прироста прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) в экономике Украины в I квартале 2019-го.

Прирост прямых инвестиций в I квартале текущего года составил всего $45,5 млн, а за I квартал 2018-го — более $1,1 млрд.

«Вот и аукнулись украинской экономике мощным негативом политические решения ноября прошлого года о введении военного положения на половине территории страны. Кто будет отвечать за эти прямые экономические потери? Вопрос риторический. Ни Порошенко, ни его СНБО ни за что отвечать не намерены…», — отметил Медвдечук.

По его словам, падение финансовых показателей деятельности украинских предприятий и снижение иностранных инвестиций — объективные критерии реального состояния экономики страны: «Кризисного состояния, несмотря на микроскопический прирост ВВП».

«А чем же занята команда Зеленского? Насколько визит уже нового президента в Брюссель улучшит нынешнее кризисное состояние экономики страны? Увы, похоже, и у нового главы государства экономика и социальная сфера не в приоритетах», — подытожил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Ранее Виктор Медведчук предостерег, что если экономическая ситуация коренным образом не улучшится, то Украине грозит социальный взрыв.

Он отметил, что за последние пять лет Украина превратилась в самую бедную страну Европы с низким средним годовым доходом, который составляет 2 560 долларов, что ниже даже чем в Молдове и Албании.

«Валовый внутренний продукт упал на 38%, экспорт — на 25%. В то же время коммунальные тарифы выросли на 1 080%, а за последние два года цены на товары выросли более чем на 300%. Поэтому единственное решение, которое дает возможность исправить ситуацию, — это полностью изменить эту политику, ориентированную исключительно на Европейский союз», — считает Медведчук.







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