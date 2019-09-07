Медведчук поговорил с Путиным о пленных и о внутреней экономике Украины

сегодня, 14:03 • Олеся Солдатенко

Беседа состоялась на полях Международного Восточного экономического форума, который проходит сейчас во Владивостоке

Виктор Медведчук, народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«То, что интересует сегодня страну — мою родину Украину — это, конечно же, рынки сбыта, развитие экономики. Вы знаете, что наша партия отстаивает принцип возобновления торговых, экономических отношений с Российской Федерацией, странами СНГ, и в том числе экономика Украины некогда была нацелена на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К сожалению, это ослабло в связи с подписанием зоны свободной торговли с ЕС, но это наша перспектива — и российские рынки и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона «, — отметил Виктор Медведчук.

Глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» поблагодарил российского лидера также за поддержку и предоставленную возможность встретиться с Николаем Карпюком и Станиславом Клихом, а также подчеркнул, что ждет положительного результата от переговоров России и Украины относительно освобождения граждан, которые находятся сейчас в местах лишения свободы .

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что важную роль в этом процессе сыграл именно Виктор Медведчук.

«Я знаю, что Вы занимаетесь этим давно, в течение многих лет, собственно, это все знают. Это благородная гуманитарная миссия и небезуспешно, надо сказать. Вы очень успешно конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела «, — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало издание «Комментарии», украинских моряков освободили под поручительство Денисовой.

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