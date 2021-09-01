Медведчук назвал виновных в экономических проблемах Украины | Новости | Известия

Президент Украины Владимир Зеленский усугубил экономический кризис в стране, начало которому положил его предшественник Петр Порошенко. Такое мнение в среду, 1 сентября, высказал председатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Он указал на то, что действия указанных украинских политиков привели к полному краху социально-экономической сферы в стране.

«Если при Порошенко страна была бедной, то при Зеленском она стала нищей. И эта ситуация ухудшается, люди это видят», — сказал Медведчук.

Лидер ОПЗЖ также указал на то, что больше всего по уровню жизни населения ударили регулярное повышение тарифов на газ и услуги ЖКХ. По приведенным им данным, в сравнении с 2014 годом цены на голубое топливо и тепло выросли на 1250% и 1300% соответственно.

Ранее, 18 августа, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что экономика Украины деградировала за 30 лет независимости. По его словам, в 1991 году страна находилась на 52-м месте в мире по уровню ВВП на душу населения. Это было выше стран Центральной Европы. А в 2020 году Украина откатилась на 91-е место.

2 июня депутат Верховной рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.