Медведчук: Киеву необходимо концептуально изменить подход к экономикеМнение

Фото: vybor.ua

Медведчук обнародовал детальный план восстановления экономики

Направление развития экономики Украины должно быть изменено, поскольку Украине категорически не подходит курс, который ограничен рамками ЗСТ с ЕС.

Украине необходимо концептуально изменить сам подход к экономике: дрейфуя в рамках, ограниченных зоной свободной торговли с Евросоюзом, страна ничего не добьется. Такое мнение высказал лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук в интервью NewsOne.

«Будущее отечественной экономики — на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, в восстановлении нашего участия в Зоне свободной торговли СНГ и пересмотре условий ВТО, куда Украина попала на кабальных условиях», — отметил он.

По его мнению, направление развития экономики Украины должно быть изменено, поскольку Украине категорически не подходит курс, который ограничен рамками ЗСТ с ЕС.

«И пока мы будем дрейфовать в локации Зоны свободной торговки с ЕС, у нас с экономикой ничего не получится. Нам надо восстановить наше участие в Зоне свободной торговли СНГ, надо пересмотреть условия ВТО, куда мы попали на кабальных условиях при Ющенко и уничтожили и наше сельское хозяйство, и наше животноводство, и многие другие отрасли. Потому что мы туда попадали ради пиара, а не договоренностей. И можно сравнить, как туда попала Россия, на каких условиях при многих нулевых ввозных пошлинах, и как туда попала Украина. Нам надо сегодня искать рынки в странах Азиатско-тихоокеанского региона. Там будущее нашей экономики. Надо концептуально изменить сам подход к экономике. Если мы этого не сделаем, ничего не получится», — уверен Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что какой бы вариант не выбрала власть, чтобы закрыть брешь в бюджете и успешно завершить финансовый год, она сделает это за счет рядовых украинцев, урезая субсидии и повышая тарифы.

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