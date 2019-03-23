Медведчук: Экономика Украины обвалилась в 2005 году с приходом Ющенко — NEWSONE

Размещено: 23.03.2019

Виктор Медведчук. Фото: newsone.ua

Президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды «оранжевых» в 2005 году стали началом обвала экономики Украины. Об этом заявил глава Политсовета «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью Василию Голованову для телеканала NEWSONE.

«Если сравнивать ВВП Украины сегодня (2019 год – Ред.) и за 1990 год, когда Украинская советская социалистическая республика последний год находилась в составе СССР, то мы увидим, что мы вышли на уровень 61,5% того времени. То есть, за время независимости наше ВВП упало на 39,5% сравнительно с данными за 1990 год. Наши отрасли, в частности космос, авиа- и машиностроение, приборостроение, во времена УССР занимали лидирующие позиции в Топ-10 по Европе. Подчеркну, отрасли не Советского союза, а именно УССР», — сказал Медведчук.

Политик отметил, что развал украинской экономики начался в 2005 году с приходом к власти Виктора Ющенко.

«Мы развалили экономику и основные высокотехнологические отрасли, в результате чего сейчас вышли на тот уровень, который имеем. И развал экономики Украины, после ее восстановления во многом в начале 2000-х годов, начался в 2005 году после того, как к власти пришел президент Виктор Ющенко вместе с командой «оранжевых», которую в правительстве возглавляла госпожа Тимошенко. Потому что как минимум годы с 2002 по 2004 ознаменовались ростом экономики, который стал самым высоким среди стран Европы. И по итогам 2005 года, когда пришли «оранжевые», произошел обвал с 12,4% до 2,6% роста ВВП», — добавил он.

Медведчук подчеркнул, что причинами того, что экономика Украины стала растворяться, стали популизм, непрофессионализм и люди, которые не были подготовлены к управлению государством.



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