Медведчук: Экономический курс Украины должен быть радикально изменен

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Экономический курс, который был взят Украиной при президентстве Петра Порошенко и продолжился при действующем главе государства Владимире Зеленском, нужно радикально менять.

Такое мнение в интервью четырем украинским телевизионным каналам выразил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя вопрос об одностороннем снятии Российской Федерацией санкций с трех украинских предприятий и реакции на это наших властей, сообщает ZIK.

«Вы знаете, очень интересный вопрос. Начну со второго, по поводу «не будут ли здесь создавать искусственные барьеры и препятствия для этих предприятий». Вы же понимаете, что все, что происходит у нас в Украине, особенно за последние полтора года, почему особенно, потому что мы живем в этих реалиях, я мог бы очень много говорить, и мы все хорошо знаем, что было при Порошенко и при его преступном режиме, но этот режим, эти последствия, эти действия продолжаются уже при Зеленском, поэтому предположить можно все, но тогда эту ситуацию можно охарактеризовать как «маразм крепчал».

Вот я сегодня слышал интервью на одном из каналов по поводу Барского машиностроительного завода Винницкой области и Брацлава, когда говорят, что 70% их продукции было ориентировано на российский рынок. И сегодня это заработает с новой силой.

А что это такое? Это новые рабочие места, это зарплаты, это отчисления в бюджет в виде налогов, это отчисления в пенсионный фонд. То есть, это то, что называется вдохнуть жизнь и хотя бы частично, на примере каких-то конкретных предприятий, продемонстрировать, что экономика должна быть другой. Экономический курс должен быть радикально изменен. Поэтому когда мы сейчас говорим, что будет делать власть и как будет к этому относиться, вы ведь понимаете, что это была просьба оппозиции. Это была просьба моя как представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь». Это не власть. А власть по-разному может на это отреагировать»,- отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что главное в этом событии, как люди относятся к снятию Россией санкций.

«Оппозиция это сделала для себя или для чего-то, каких-то там своих специфических интересов, или она сделала для людей. Возникает вопрос: а почему же тогда господин Зеленский этого не делает? Почему его команда не договаривается? Почему они не анализируют ту ситуацию, которая сложилась на экономическом рынке Украины и внутреннем, и экспортном, не меняют ситуацию к лучшему? Поэтому вопрос в отношении власти. А к людям вопрос — дать оценку и власти, и оппозиции. Именно на такую объективную оценку мы и рассчитываем», — уточнил он.

Напомним, ранее по просьбе Виктора Медведчука Россия объявила об одностороннем снятии санкций с трех украинских предприятий.

Речь идет о Барском машиностроительном заводе в Винницкой области — одном из ведущих предприятий, которое выпускает котлы центрального отопления и другое технологическое оборудование для различных отраслей промышленности. Вторым предприятием, с которого снимут санкции, стала компания «Брацлав». Она выпускает доильные аппараты и другое оборудование сельскохозяйственного и промышленного назначения. Третей компанией, которая снова сможет работать на российском рынке, станет Рубежанский картонно-тарный комбинат. Предприятие специализируется на производстве гофрокартона, а также основы для гипсокартона.





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