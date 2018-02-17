Медведчук: действия власти уничтожают экономику страны

В интервью «Новой газете» Виктор Медведчук заявил, что действия украинской власти уничтожают экономику страны.

«Я принципиально и последовательно стою на своем. Продолжаю утверждать, что Россия не агрессор, что мы должны выстраивать с ней партнерские отношения. Я продолжаю утверждать, что восстановление украинской экономики без России невозможно. Более того, 2017 год воочию показал, что все действия украинской власти, направленные на так называемое движение в сторону ЕС и зоны свободной торговли, уничтожают экономику страны», — сказал политик.

Он отметил, что, несмотря на «санкционные войны», несмотря на все проблемы и барьеры, экономика берет свое: по официальным данным за 2017 год, самый большой экспорт из Украины был в Россию, и самый большой импорт — из России в Украину.

«Интересы Украины, прагматизм и здравый смысл ― вот чем должны руководствоваться политики, выстраивая отношения на международной арене… И поэтому я говорю, что сегодня развитие экономики для повышения благосостояния наших граждан заключается в восстановлении прагматичных экономических отношений со странами СНГ, и в первую очередь с Россией», — отметил Медведчук.

По его словам, такого же мнения придерживаются 30–35% граждан Украины. Восстановление экономических отношений с Россией, уверен политик, важно не только для русскоязычного населения, но и для всей страны.

«И я бы хотел, чтобы те 30–35% граждан Украины, а их число будет постоянно увеличиваться, имели свое достойное представительство в парламенте и правительстве Украины, где сегодня фактически отсутствуют представители Юго-Востока страны», — указал лидер «Украинского выбора».

Он добавил, что считает скорое возобновление экономического сотрудничества с Россией вполне реальным. В то же время, отметил Медведчук, Украине надо покончить с зависимостью от Запада и не питать иллюзий относительно вступления в НАТО.

«Давайте будем реалистами. Вы знаете, никакого НАТО в Украине не будет в ближайшие годы. Нам это не раз и не два давали понять в руководстве альянса. Так что все эти заявления Киева по поводу евроатлантической интеграции, целей и устремлений не более чем пиар. Но даже этот пиар наносит серьезный вред мирному урегулированию на Донбассе», — подчеркнул политик.

Ранее портал «Знай.ua» сообщал, что Виктор Медведчук в интервью «Новой газете» заявил, что Украина находится под внешним управлением США.





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