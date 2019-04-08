Медцентр после визита Зеленского остался без страницы в Facebook. Новости политики

У лаборатории Eurolab, где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы, больше нет страницы в Facebook

После скандала с анализами Eurolab столкнулась с повышенным вниманием со стороны медиа, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Как результат, пользователи соцсети опустили рейтинг клиники до 1,2 с 5 звезд, после чего отзывы были закрыты.

Сейчас любые материалы со страницы Eurolab не доступны для просмотра.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский распространил видеоролик, в котором определил удобным для себя местом для участия в дебатах стадион в центре Киева — НСК «Олимпийский». В ночь на четверг, 4 апреля, президент Петр Порошенко опубликовал видеозапись, в которой принял вызов оппонента, напомнив при этом о том, что процедура проведения дебатов закреплена законодательно.

Позже, также 4 апреля, Зеленский выдвинул новое требование — арбитром на дебатах должна стать занявшая третье место на выборах президента 31 марта лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Кроме того, Зеленский предложил президенту вместе сдать анализы на наркотики и алкоголь, однако сам же отказался это сделать в государственных лабораториях, отдав предпочтение клинике «Евролаб». По данным СМИ, эта клиника принадлежит бизнесмену Андрею Пальчевскому, поддерживающему Зеленского на выборах. При этом кровь у комика брал один из актеров сериала «Сваты». В ночь на 5 апреля Порошенко в новом видеообращении к Зеленскому призвал его не выдвигать условий, не прятаться, а «быть мужиком и прийти на выборы».

Сам Зеленский опубликовал результаты анализов на два дня раньше, чем обещал, при этом в документе датой сдачи анализов указано 2 апреля. Через некоторое время кандидат обнародовал справку с датой 5 апреля.

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