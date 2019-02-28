Медленный рост доллара: НБУ обнародовал новый курс валют

Курс валют в Украине на 28 февраля 2019 года: доллар приближается по 1 копейке в день к ключевому уровню 27 гривен, но еще не достиг его.

На четверг 28 февраля Нацбанк установил курс валют в Украине на следующем уровне:

100 долларов США – 2699.2764 гривны

100 евро – 3073.3961 гривны

10 российских рублей – 4.1049 гривны.

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, курс доллара в Украине на 28 февраля вырос на 1 копейку, до уровня 26,99 грн. Курс евро НБУ на 28 февраля прибавил 8 копеек, поднявшись до 30,73 грн. Курс российского рубля понизился по отношению к гривне и составил 0,410 грн.

Напомним, в предыдущий банковский день, 27 февраля, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2698.2628 гривны

100 евро – 3065.4964 гривны

10 российских рублей – 4.1121 гривны.

Курс валют в Украине на 28 февраля

На украинском межбанковском валютном рынке в среду 27 февраля котировки по доллару и евро упали. Доллар к моменту завершения торгов подешевел на 12 копеек в покупке и продаже. Евро к концу дня на межбанке сбросил 13 копеек в покупке и в продаже.

Справочный курс доллара был установлен в 12:00 на уровне 27,00 грн. Это на 3 копейки выше, чем в предыдущий банковский день (во вторник 26 февраля он составил 26,97 грн).

К моменту завершения торгов на межбанке курс доллара понизился до уровня 26.8800 / 26.9100 грн. Курс евро до окончания сессии упал до 30.5894/30.6235 грн. Российский рубль подешевел до 0.4075/0.4082.

Курс валют в Украине

Как сообщалось, новый мировой финансовый кризис может начаться уже совсем скоро, что отразится на жизни украинцев. Экономист Эрик Найман озвучил неутешительный прогноз касательно будущего экономики. Как прогнозирует эксперт, курс доллара может подняться до 60 гривен.

Найман уверен, что для Украины ситуация сейчас более опасная, чем в 2008 году. Ведь за последние десять лет Украина набрала гигантские долги. Это приведет к повышению налогов и процентных ставок, а также денежной эмиссии. Эмиссия же станет причиной девальвации национальной валюты.

По словам экономиста, в ходе кризиса гривна может упасть до 60 гривен за доллар. Точные сроки определять экономист не берется. Однако падение гривны может произойти уже в конце 2019 года.

Напомним, доллар по 37: Нацбанк выступил со срочным заявлением, «уже в марте».

Как сообщала Politeka, новые пенсии уже с марта: сколько получат украинцы.

Источник