Медгоблин о медицинских мифах, выдержит ли наша экономика и политтехнологии из Украины в США. Лучшие подкасты Радио НВ за неделю

Цей матеріал також доступний українською

Самые интересные подкасты недели (Фото: НВ)

MED GOblin — глоток критического мышления в медицине

Врач-анестезиолог, кандидат медицинских наук Андрей Семьянкив, известный под псевдонимом MED GOblin, рассказывает о тестировании препаратов, которые должны побеждать коронавирус, медицинские мифы во время пандемии, критическое мышление и народные средства.

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Жадан и Jerry Heil

Украинская певица, авторка и исполнительница песни «Охрана, отмена» Jerry Heil и Сергей Жадан говорят о планах на новый альбом в TikTok, музыку для огородов — аграрный рэп, как сочетать качественную музыку и нарочито простые тексты, ожидаемый хейт, формирование музыкального вкуса, о пустующей нише украиноязычного контента, почему мы боимся самоиронии, об общении с фанатами и творческие планы.

И бонус — шансон в исполнении Jerry Heil.

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Путешествуем в Софиевку

Почти два с половиной века назад посреди Украины вдруг выросли экзотические деревья, появились волшебные гроты и античные статуи и даже свое маленькое море. Как так случилось?

Сегодня интересуемся историей любви и авантюризма, благодаря которой появилась Софиевка — уникальный парк, в котором так легко быть счастливым.

Apple Podcasts, Google Podcasts.

А что же там в США?

Кто такая судья Баррет, которая может занять место Рут Гинзбург, каких принципов она придерживается и чем может быть полезна Дональду Трампу. А также какие украинские предвыборные технологии могут спасти Дональда Трампа?

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Что происходит в мире?

Светлана Тихановская идет в контрнаступление на режим Лукашенко и назначила революцию на 25 октября. ЕС ввел санкции против ближайших сторонников Путина, требуя от них сбросить российского президента.

Иван Яковина рассказывает о самых громких мировых новостях.

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Как россияне помогают украинским политзаключенным

Украинские политзаключенные и военнопленные в российских тюрьмах, благотворительный фонд поддержки «Берабер.Разом» и помощь российских волонтеров украинском в Лефортово — в гостях у Павла Казарина и Юрия Мацарский в двойных стандартах журналистка, фотографка и волонтер Виктория Ивлева.

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Кто такие чайлдфри?

Кто такие чайлдфри. Почему люди принимают осознанное решение не иметь детей. Или все должны рожать детку?

Как в отношениях принимать решение не иметь детей. Может ли пара чайлдфри быть счастливой. Почему чайлдфри это вызов против системы. И как это — быть чайлдфри в 21 веке?

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Как выживают авиакомпании?

Илья Кабачинский и Антон Полесков убивают постоянную рубрику «Индекс Довода», потому что нет сил еженедельно рассказывать, что киноиндустрии очень трудно. Кому еще трудно?

Авиалиниям, для которых осень — самый тяжелый период и автомобилистам, авто которых эвакуируют. Об этих двух темах говорим в новом выпуске, а заканчиваем его историей экстравагантного создателя одного из первых компьютерных антивирусов, который на 75-м году жизни может сесть в тюрьму.

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Модные разговоры

Как формируется цена на роскошные вещи? Как изменилась клиентка люкса — состоятельная белая худая женщина? В какие бренды стоит вкладывать деньги?

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Развод без детских травм

Рассказываем, как пройти процесс развода, когда вы родители. Как объяснить развод ребенку не нанося сильных травм, и как строить отношения с ребенком после развода. А также о том, как выглядит жизнь после развода в Германии.

К нам присоединятся психолог Марианна Ткалич и журналистка Наталья Фибриг, что живет в Германии.

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Идеальный суперфуд

Даша Малахова рассказывает о самом популярном, но также один из самых тонких и многогранных суперфудов. В гостях у программы Картата Потата — экспертка по оливковому маслу Светлана Щегрикович.

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Умрет ли украинская экономика?

Недоверие и выговор двум из команды Гонтаревой: грозит ли увольнение Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу? Каковы будут последствия для экономики и жизни украинцев? Приведет ли это к замораживанию сотрудничества с МВФ и будет ли включен печатный станок?

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Украинки в ИГИЛ

В Сирии «Исламское государство» коалиционные войска из курдов и арабов при поддержке США разбили еще в марте 2019-го. Женщин и детей из этих территорий, среди которых члены семей сторонников, перевели в лагеря закрытого типа на северо-востоке Сирии. Среди них есть и украинки. За несколько лет до этого они поехали за своими мужьями в Исламское государство.

Как эти женщины выживают в этих лагерях, почему не уехали раньше из захваченных городов и вернет ли государство с «Аль Холла» украинок с детьми — все это в спецпроекте «Забытые в палатках».

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Apple Podcasts, Google Podcasts.

Источник