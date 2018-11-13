МЭА заявило, что спрос на нефть будет неуклонно расти в 2019 г

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть будет неуклонно расти в 2019 г. благодаря устойчивости глобальной экономики, но мир может столкнуться с большим дефицитом нефти к концу следующего года.

Об этом сообщают «Вести.Экономика», ссылаясь на Reuters.

Иран и Венесуэла могут потерять почти 30% своей добычи нефти в следующем году, что потребует дополнительных поставок от остальных членов ОПЕК.

Агентство отметило, что добычи нефти за пределами ОПЕК, в частности в США, должно быть достаточно для покрытия роста спроса, но таким странам, как Саудовская Аравия, возможно, все же придется увеличить производство, чтобы компенсировать снижение поставок от других членов ОПЕК.

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) в 2019 г., превысив 100 млн б/с во II квартале года.

В 2018 г. спрос будет расти такими же темпами. Оценка роста не изменилась по сравнению с майским прогнозом.

«Устойчивая экономическая ситуация и предположение о более стабильных ценах являются ключевыми факторами. Риски включают, возможно, более высокие цены и перебои в торговле. Некоторые правительства рассматривают меры по снижению ценового давления на потребителей», — говорится в ежемесячном отчете агентства.

«Существует возможность пересмотра в сторону снижения наших экономических прогнозов в ближайшие месяцы. Мировая экономика испытывает некоторое негативное влияние от более высоких цен на нефть», — заявило МЭА.

«Рост торговой напряженности является основным риском для нашего прогноза спроса на нефть, — отмечается в сообщении МЭА. — Риски, связанные с эскалацией ответных мер, не являются незначительными… Длительное замедление торговли негативно скажется на росте мирового ВВП и спросе на нефть, поскольку значительная часть потребления нефти связана с торговой активностью».

По оценкам МЭА, спрос на нефть ОПЕК снизится в 2019 г. до 31,6 млн б/с с прогнозируемых 31,9 млн б/с в этом году.

«Терминал» писал, спрос на нефть в мире остается высоким, а глобальные запасы топлива будут снижаться даже несмотря на повышение добычи странами ОПЕК+.

Источник