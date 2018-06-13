МЭА предупредило о потенциальном дефиците нефти

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Москва, 13 июня — «Вести.Экономика». Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть будет неуклонно расти в 2019 г. благодаря устойчивости глобальной экономики, но мир может столкнуться с большим дефицитом нефти к концу следующего года. Иран и Венесуэла могут потерять почти 30% своей добычи нефти в следующем году, что потребует дополнительных поставок от остальных членов ОПЕК. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/Alejandro Ernesto

Агентство отметило, что добычи нефти за пределами ОПЕК, в частности в США, должно быть достаточно для покрытия роста спроса, но таким странам, как Саудовская Аравия, возможно, все же придется увеличить производство, чтобы компенсировать снижение поставок от других членов ОПЕК.

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) в 2019 г., превысив 100 млн б/с во II квартале года.

В 2018 г. спрос будет расти такими же темпами. Оценка роста не изменилась по сравнению с майским прогнозом.

«Устойчивая экономическая ситуация и предположение о более стабильных ценах являются ключевыми факторами. Риски включают, возможно, более высокие цены и перебои в торговле. Некоторые правительства рассматривают меры по снижению ценового давления на потребителей», — говорится в ежемесячном отчете агентства.

«Существует возможность пересмотра в сторону снижения наших экономических прогнозов в ближайшие месяцы. Мировая экономика испытывает некоторое негативное влияние от более высоких цен на нефть», — заявило МЭА.

«Рост торговой напряженности является основным риском для нашего прогноза спроса на нефть, — отмечается в сообщении МЭА. — Риски, связанные с эскалацией ответных мер, не являются незначительными… Длительное замедление торговли негативно скажется на росте мирового ВВП и спросе на нефть, поскольку значительная часть потребления нефти связана с торговой активностью».

По оценкам МЭА, спрос на нефть ОПЕК снизится в 2019 г. до 31,6 млн б/с с прогнозируемых 31,9 млн б/с в этом году.

ОПЕК проведет заседание 22-23 июня, чтобы обсудить свою политику поставок, особенно в свете затянувшегося снижения добычи в Венесуэле и перспективы новых санкций США в отношении Ирана.

Как сообщали «Вести.Экономика», 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, сказав, что, несмотря на соглашение, Тегеран продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие.

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«Даже если дефицит поставок из Ирана и Венесуэлы будет закрыт, рынок будет точно сбалансирован в следующем году и уязвим к росту цен в случае дальнейших перебоев. Не исключено, что очень небольшому количеству стран с запасными мощностями сверх того, что можно быстро активировать, придется приложить дополнительные усилия», — говорится в сообщении агентства.

«Если остальные 12 членов ОПЕК продолжат добывать нефть теми же темпами, что и в мае, потенциальный дефицит предложения может возникнуть и привести к сокращению запасов более чем на 1,6 млн б/с в IV квартале 2019 года», — говорится в отчете.

Производство в Иране в следующем году может снизиться примерно на 900 тыс. б/с, или на 23%, заявило МЭА. Агентство подчеркнуло, что эта оценка представляет собой «сценарий», а не прогноз, и основывается на воздействии предыдущих санкций.

В Венесуэле, где производство уже упало до самого низкого уровня за последние десятилетия в условиях экономического кризиса, добыча может снизиться еще на 550 тыс. б/с, или на 40%.

«Чтобы компенсировать… потери [поставок из Ирана и Венесуэлы], по нашим оценкам, ближневосточные страны-члены ОПЕК могут увеличить производство в довольно короткие сроки примерно на 1,1 млн б/с, а также может быть больше поставок из России», — отмечает МЭА.

Усилия ОПЕК+ по ограничению добычи привели к тому, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в апреле упали на 3,1 млн баррелей до нового трехлетнего минимума в 2,809 млрд баррелей, сообщило МЭА.

Добыча в странах, не входящих в ОПЕК, как ожидается, вырастет на 2 млн б/с в этом году, в основном за счет США, после чего рост замедлится до 1,7 млн б/с в следующем году.

Мнение эксперта TeleTrade

Марк Гойхман

Аналитик ГК TeleTrade

TeleTrade

«Вышедший ежемесячный отчет МЭА важен тем, что он появился в преддверии важнейшей встречи стран ОПЕК+ 22-23 июня. Предполагается, что на нем Россия и Саудовская Аравия предложат постепенное увеличение уровня добычи для компенсации «выпадающего» предложения от Ирана и Венесуэлы, в объемах до 1 млн барр. в сутки. И в целом ОПЕК+ будут решать судьбу сделки по сокращению добычи на следующий год.

МЭА отметило, что коммерческие запасы нефти в апреле упали. В целом рынок сбалансировался, то есть достиг цели соглашения ОПЕК+ в доведении запасов нефти до уровня среднего 5-летнего значения. Более того, есть опасность перегнуть палку: уменьшить предложение слишком сильно. По прогнозам МЭА, запасы в странах ОЭСР в 2019 г. будут на 27 млн барр. ниже 5-летнего уровня.

Однако МЭА отмечает значимый рост добычи в США, который на 75% обеспечит общее увеличение производства вне ОПЕК на 1,7 млн барр/день.

Таким образом, для ОПЕК+ остается прежняя дилемма. В случае оставления пониженной добычи при уменьшении запасов часть рынка займут американские сланцевики. Очень вероятно, что страны картеля все же пойдут на постепенный выход из соглашения, что способно повысить предложение в будущем.

На фоне таких перспектив котировки нефти в последние дни снижаются, чему способствует и рост доллара. Важным уровнем поддержки, к которому стремится цена Brent, выступает «круглый» рубеж $75 по Brent.

Однако доклад МЭА в первые минуты после его появления не вызвал значимых движений. Котировки несколько поднялись – с 75,37 до 75,72, что вызвано внутридневными техническими факторами. Но остается общая направленность на продолжение коррекции вниз после майского взлета выше $80. В случае преодоления $75 котировки способны упасть до $73,8-74″.





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