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МЭА: мировой спрос на нефть превысит 100 млн б/с

Мировая экономика 13 Сен 2018
МЭА: мировой спрос на нефть превысит 100 млн б/с
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  • МЭА: мировой спрос на нефть превысит 100 млн б/с  Вести Экономика

  • Режим сокращения: ОПЕК снизила прогноз по росту потребления нефти на 2018—2019 годы  RT на русском

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    Источник

    Le Figaro (Франция): Почему ничего не изменилось через 10 лет после финансового кризиса →



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