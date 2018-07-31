McDonald’s выпускает собственную валюту в честь 50-летия «Биг Мак». Получить монеты можно и в Украине

31 Июля, 2018

15:10

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s отпразднует 50-летие бургера «Биг Мак» выпуском собственной валюты.

Компания объявила о релизе MacCoin — лимитированной серии монет, получить которые можно будет со 2 августа в ресторанах 58 стран (Украина в их числе) при покупке «Биг Мака» или в ходе промоакций. До конца года MacCoin можно обменять на бесплатный «Биг Мак» в заведениях, участвующих в акции. Монету, общая эмиссия которой составит 6,2 млн экземпляров, выпустят в пяти вариантах оформления — в соответствии с изменениями, которые прошел сандвич за пять десятилетий.

Глава McDonald’s Стивен Истербрук в интервью рассказал, что идея создания подобной валюты появилась из-за универсальности «Биг Мака» — его используются для оценки покупательской способности. С бургером связана одна из самых известных финансовых статистик, так называемый «Индекс Биг Мака», который журнал The Economist выпускает с 1986 года.

Они используют его и по сегодня. Почему бы не повеселиться? Создать свою валюту.

Дата выпуска MacCoin тоже выбрана неслучайно. 2 августа 2018 года — столетняя годовщина с дня рождения создателя «Биг Мака» Джима Деллигатти. Поначалу «Биг Мак» подавался только в его ресторане, в штате Пенсильвания. Однако когда бургеру удалось поднять продажи заведения на 12%, в 1968 году его включили в общенациональное меню.

С тех пор McDonald’s практически не меняли его рецепт. При этом, сеть ведет активную борьбу за сохранение культового статуса и узнаваемости бургера, ведь по результатам опроса 2016 года, всего один из пяти миллениалов пробовал «Биг Мак». Суммарные продажи «Биг Мака» за 50 лет не раскрываются, но в 2017 году McDonald’s продала свыше 1,3 млрд бургеров.

Купон или криптовалюта

Выпуск MacCoin спровоцировал дискуссию вокруг того, считать ли токен криптовалютой. Издание Fortune указывает, что монету не стоит называть альтернативой Bitcoin, это «более тяжелый купон на бесплатный бургер».

При этом австралийское издание Finder приводит обратные доводы и аргументирует, что технически, MacCoin можно считать криптовалютой или формой предоставления ценных бумаг. Для доказательства журналист Эндрю Манро использует так называемый «тест Хоуи». Это список из четырех вопросов, с помощью которых можно обозначить предложения, которые могут заинтересовать Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Тест появился после разбирательств между SEC и флоридской компанией Howey Company в 1945 году. Фирма продавала контракты на аренду земли, на которой выращивала цитрусовые. Покупатели становились номинальными землевладельцами, не занимаясь операционным управлением активов, но с обещанием разделять прибыль. Срок действия договоров составлял 10 лет.

Сделки не проходили регистрацию в SEC, поэтому Комиссия обратилась в суд по факту нарушения закона о ценных бумагах. После одной успешной апелляции со стороны Howey, Верховный суд все таки встал на сторону регулятора — контракты признали инвестиционными и обнулили. В заключении суда значилось, что решающим фактором для классификации стало «инвестирование в общее предприятие, при котором доход обеспечивается исключительно усилиями других».

На основании этого прецедента и сложился «тест Хоуи», вопросы из которого применили и к MacCoin.

Это предлагается в обмен на деньги?

По мнению журналиста Finder, токен от McDonald’s лишь условно бесплатен — чтобы его заполучить, нужно купить другой «Биг Мак».

Есть ли ожидание прибыли?

Здесь у автора тоже нет сомнений — обладатели MacCoin ожидают удвоить свои инвестиции (получить два бургера по цене одного). На это также накладывается разница в стоимости «Биг Мака». Реальные цены на позицию отличаются между городами и странами, в то время как MacCoin «торгуется» по универсальному курсу. Наконец, токен представляет интерес в качестве объекта коллекционирования (и дальнейшей продажи).

Это совместная инвестиция?

Здесь, по мнению автора, могут возникать разногласия, но если вся семья отправится за покупкой «Биг Маков» — их можно считать инвесторами, объединившими вложения.

Прибыль зависит от усилий промоутера или третьей стороны?

Все возможные доходы полностью зависят от McDonald’s.

Собрав эти доводы вместе, автор указывает, что MacCoin является такой же криптовалютой, как и другие предложения на рынке — просто в другом интерфейсном решении.

Курс MacCoin

Поскольку идейной основой для монеты стал «Индекс Биг Мака», можно рассчитать и реальный обменный курс валюты в разных странах.

Напомним, что «Индекс» от журнала The Economist является альтернативным способом измерения паритета покупательской способности. Журнал использует бургер, который продается по всему миру, в качестве продуктовой корзины. Еще одно преимущество товара: наличие большого количества ингредиентов.

Таким образом, стоимость «Биг Мака» по миру якобы должна соответствовать обменному курсу между национальной валютой и долларом США. Например, если в США бургер продается за $4, а в Германии за $2 (в долларовом эквиваленте), то европейская валюта на 50% недооценена.

Традиционно, Украина занимает в рейтингах «Индекса Биг Мака» одно из последних мест. Так, выпуск за 2018 год показал, что бургер стоит в Украине 50 гривен против $5,51 в США. Исходя из этого, гривна недооценена на 65,4% и «правильный» курс составлял бы 9,07 гривен за доллар. В 2014 году национальная валюта Украины в рейтинге The Economist указывалась как недооцененная на 51%.

Исходя из данных актуального «Индекса», 1 MacCoin при обмене на бургер в Украине стоит $1,87. Однако учитывая международный характер акции, его ценность можно легко умножить. В стране-лидере рейтинга, Швейцарии, монета стоила бы уже более $6,5 (по данным журнала, франк переоценен примерно на 18%). Тем не менее, рестораны из Швейцарии не участвуют в акции. Ближайшая страна-участник из верхней части «Индекса» — сами США. Выгода от получения MacCoin в Украине и обмене его на «Биг Мак» в США составила бы почти 195%.

«Индекс Биг Мака» регулярно подвергается критике. Прежде всего потому, что для оценки курсов используется продукт, стоимость которого во многом сформирована из локальных товаров и услуг, которые не торгуются на международном рынке. Исходя из этого, он лучше отражает разницу в стоимости, например, оплаты труда и производства местных ингредиентов, чем глобальные тренды.

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