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Матвиенко: Россия надеется на соблюдение Арменией соглашения по Карабаху

Политика 01 Мар 2021
Матвиенко: Россия надеется на соблюдение Арменией соглашения по Карабаху
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Россия рассчитывает на соблюдение Арменией трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху вне зависимости от событий в Иреване. Об этом председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью РИА Новости.

«Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении – какие события бы ни происходили, должна быть преемственность (в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху). Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя», – сказала она.

Она озвучила призыв к руководству и всем политическим силам Армении приложить все усилия для достижения мирного разрешения ситуации в стране.

«Мы призываем все армянские политические партии, силы, руководство Армении сделать все, чтобы события в стране разрешались в мирном русле и в соответствии с местным законодательством», – цитирует Матвиенко «РИА Новости».

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