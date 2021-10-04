«Мастера.Форум». Почему все заговорили о креативной экономике?

Мероприятие всероссийского масштаба «Мастера.Форум» прошло в Омске с 1 по 4 октября.

На четыре дня Омск стал площадкой для обсуждения креативных индустрий. Участники форума, собравшиеся со всех уголков России, обсудили траектории развития креативной экономики, необходимые для этого условия, и возможности творческих проектов изменять среду городов.

Форум проходит уже несколько лет. Омск не случайно был выбран главной локацией мероприятия. Как отметил член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль, «Омск — один из ключевых для «Газпром нефти» регионов. Это город-миллионник. С другой стороны, в Омске сложилось устойчивое сообщество креативных предпринимателей, которым есть что сказать, есть что показать, есть чем обменяться со своими коллегами. Поэтому совершенно логично, что в этом году в Омске проходит такой большой креативный форум и, как мне кажется, не раз ещё здесь пройдёт».

Мощный драйвер развития

О креативных индустриях в нашей стране заговорили давно. К слову, многие страны мира перестраиваются на «креативные рельсы», развивая творческий человеческий ресурс, тем самым добиваясь роста благосостояния населения и делая свою экономику более стабильной. Примером тому может стать Сингапур, правительство которого на протяжении многих лет инвестирует креативные индустрии и уже добилось значительных успехов, выведя страну в топ государств с высоким доходом за счёт интеллектуального труда.

Как отметил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, «мировая экономика меняет свой характер. Люди хотят уйти от однообразия продукции, особенно той, которая связана с бытовыми какими-то потребностями. Они хотят жить в многообразных городах, в квартирах. И сегодня кастомизация, то, что называется приближением к потребителю, к его желанию – это общий тренд в мировой экономике».

Прежде всего, нужно определиться, что такое креативные индустрии в России. Это бизнес? Они должны в первую очередь менять среду? Например, музеи и кофейни – это креативные индустрии?

Точки соприкосновения у бизнеса и творчества есть. Фото: «Газпром нефть»

Креативные индустрии – это капитализация интеллектуального труда, а креативная экономика – это тип экономики, суть которой в капитализации интеллектуальной собственности. Такая формулировка дана в Концепции развития креативных индустрий в России, принятой в сентябре 2021 года.

Итак, креативные индустрии – это бизнес, но бизнес, который дополняют общественные фонды, поддерживающие стартапы, и образовательные проекты, направленные на повышение уровня компетенций творцов.

Каким образом могут объединиться творчество и бизнес? Как оказалось, точки соприкосновения у таких разных сфер всё же есть. Так, есть бизнес, который может быть усилен творчеством, а также есть творчество, которое позволяет извлекать прибыль. Яркий пример креативной индустрии – проект «Камергерский переулок» в Омске. Кстати, именно в этом контексте его часто упоминали участники форума.

«Камергерский» стал культовым местом как для Омска, так в целом для области. Это одно из первых мест, куда идут все гости города. Проект настолько успешен, что по его примеру в Омске открылся ещё один проект – «Кемеровский». Также есть масса других креативных пространств – «#306 квадратов», «Точка кипения», IT-парки и многое другое. По мнению заместителя председателя правительства Омской области Дмитрия Ушакова, основной силой, которая формирует такие пространства, является общественный запрос. Сами люди создают уникальные локации, которые становятся культовыми и распространяются далеко за пределы той области, того переулка, где возникли.

«Люди, которые меняют мир, создают креативные пространства, – им не всё равно. Им всё надо. Если бы «Камергерский» не нужен был ребятам, они бы его и не создали», – подчеркнул Дмитрий Ушаков.

Это касается не только Омска. Стоит отметить проект городского пикника в Ханты-Мансийске, Канский фестиваль кино в Забайкальском городке Канске, проект, сделавший Красноярск «гастрономической Меккой» Сибири, и прочее. Инициатив, которые могут принести реальные деньги, становится всё больше. Индустрия признана драйвером развития мировой экономики, поэтому важно поддерживать этот сектор предпринимательства, отметил Дмитрий Ушаков. По его словам, региональное правительство открыто для предложений. «Развитие локальных брендов, креативных компаний — это ещё один из факторов создания инвестиционной привлекательности Омской области и формирования особой идентичности. Уникальность нашего региона — в людях, которые создают бренды, узнаваемые не только в регионах нашей страны, но и за рубежом. Мы ведём активный диалог с бизнесом любых масштабов. Сегодня необходимы новые инструменты поддержки креативной индустрии, и мы занимаемся их разработкой»,— высказался Ушаков.

Региональное правительство открыто для креативных предложений. Фото: «Газпром нефть»

Что мешает встать и идти?

По мнению основателя Фонда «Креативные практики» Нонны Матерковой, креативные предприниматели в России постоянно сталкиваются с вызовами. Первый из них – фундаментальная недооценка этого сегмента экономики на различных уровнях, в том числе, на уровне правительства. «В последнее время делается достаточно много в этом направлении, правительство уделяет внимание креативной индустрии. Но до сих пор, к сожалению, нет чёткого понимания, что входит в понятие креативной экономики в России. Отсюда отсутствие статистики и невозможность просчитать, какой вклад креативная индустрия вносит в экономику в целом», – сказала Нонна Олеговна.

Второе, проблемы на уровне регионов, на уровне малых и средних городов. В таких городах креативные проекты наиболее важны, так как «являются тормозом для оттока мозгов, талантов из регионов». Новые проекты создают рабочие места, формируют креативную среду в городах, но в администрации зачастую не понимают креативное сообщество и не хотят помогать.

Третью проблему Нонна Матеркова видит в нежелании большинства крупных компаний помогать креативным проектам. «Они считают, что это что-то мелкое, что постоянно мешается под ногами, просит денег, внимания, не принося финансовой выгоды. Не думают о том, что эти проекты являются огромным потенциалом социальным, приносят опосредованный эффект», – отметила эксперт. Одно из решений проблем – это популяризация успешных примеров коллаборации бизнеса и креатива.

Вместе мы сила!

Итак, крупный бизнес, со своей стороны, тоже должен быть заинтересован в развитии креативных индустрий. Например, компания «Газпром нефть» с 2013 года выступает партнёром фонда поддержки творческий индустрий «Креативные практики», на протяжении нескольких лет реализует в регионах индустриальные проекты и поддерживает новые креативные индустрии (это грантовые и волонтёрские активности, образовательные и другие проекты собственной программы социальных инвестиций «Родные города»).

«Газпром нефть» – крупная промышленная компания, в нашей работе много креативных элементов. Мы развиваем технологии – беспилотники, искусственный интеллект. И, кстати, достаточно много в Омске делаем для того, чтобы наш Омский нефтеперабатывающий завод в самое ближайшее время стал не только самым большим заводом, но и самым высокотехнологичным и экологичным. Поэтому логично, что капитализация творчества и интеллекта, которые происходят в «Газпром нефти», созвучны тому, что делают омские предприниматели, и в целом предприниматели, которые занимаются творческими индустриями. Это созвучно нашей деятельности. Творчество, креатив нам понятны, знакомы. Мы понимаем, почему это нужно и ценно, – сказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. – С другой стороны, люди, которые развивают творческие индустрии в городах, улучшают не только свою жизнь, но и жизнь других, потому что предоставляют возможность жить в более комфортной среде. 25% проектов, которые мы поддерживаем по программе «Родные города», можно отнести к креативным индустриям».

Важно не только комфортно работать, но и комфортно жить. Фото: «Газпром нефть»

Как подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, для компании важно, чтобы в тех регионах, где она работает, было не только комфортно работать, но и комфортно жить.

«Конечно, может быть, на данный момент, если говорить о вкладе креативных индустрий в региональную экономику, он не такой значительный. Но мы видим огромный потенциал, поэтому со своей стороны сделаем всё, чтобы эти креативные индустрии поддерживать и развивать», – подчеркнул Александр Дюков.

Что делает «Газпром нефть», чтобы поддержать креативных предпринимателей и способствовать их развитию? В компании два направления работы. Первое – это грантовая поддержка проектов программой социальных инвестиций «Родные города». Таким образом компания даёт жизнь социальным инициативам жителей регионов, в том числе в сфере креативных индустрий.

Ну, и второе очень важное направление – образование и подготовка предпринимателей. «У них, безусловно, есть идеи, но нужны и определённые управленческие и предпринимательские навыки, чтобы эти проекты реализовывать. Для этого мы поддерживаем федеральный проект «Мастера». Очень важный проект, и при нашем участии была создана онлайн-платформа, которая помогает реализовывать образовательные инициативы, проводить форумы, которые очень важны. Также это онлайн-обучение, в том числе и работа с наставниками – предпринимателями, которые реализовали подобного рода проекты. Такая поддержка не менее важна, чем финансовая», – отметил Александр Дюков.

У региона огромный потенциал в плане развития креативной индустрии. Фото: «Газпром нефть»

Эта поддержка одновременно решает две важные задачи: с одной стороны, крупный бизнес помогает удерживать человеческий капитал в регионе. С другой – у креативных индустрий есть огромный потенциал для экспорта – то, что позволит диверсифицировать экономику России.

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