Массовые расстрелы на территории СССР начали этнические немцы — Стариков

Существует масса доказательств того, что во время Великой Отечественной войны по отношению к нашему народу был применён самый настоящий геноцид. Об этом, а также о том, что персонажи «злых энкавэдэшников» скоро исчезнут из российских фильмов о войне, а военные архивы без граждан-патриотов не справятся с задачей объективной подачи истории, в беседе с корреспондентом EADaily заявил Николай Стариков, писатель, историк, член экспертного совета партии «За Правду».



Николай Стариков. Иллюстрация: ekaterinburg.bezformata.com

— Николай Викторович, в последнее время всё больше говорится о том, что во время Великой Отечественной войны нацистская Германия осуществляла на территории СССР геноцид. Не так давно Солецкий суд Новгородской области, например, юридически признал геноцидом массовое убийство мирных жителей Жестяной горки. Не слишком ли поздно мы стали говорить о фактах геноцида?

— Раньше эти преступления назывались как угодно, но их никогда в СССР не называли геноцидом. А ведь это важно. Так что, признание районного суда Новгородской области может приоткрыть целую череду подобных решений, в которых, я надеюсь, действия германских нацистов и их пособников получат должную оценку. Что же касается того, что реально происходило на территории Советского Союза, я думаю, что у кого—кого, а у нашего народа точно есть все основания считать, что геноцид действительно был осуществлён! Людей разных национальностей убивали потому, что они были советскими гражданами.

К сожалению, со временем оказалось, что один лишь приговор Нюрнбергского процесса, на котором был осуждён нацизм, не отвечает полностью на все вопросы. Замечу также, что слово «геноцид» в последнее время активно используется в некоторых странах для получения каких-то политических и экономических дивидендов. И пользуются им очень часто без должного основания. Можно, например, услышать заявления, что якобы, Советский Союз на территории Прибалтики осуществлял геноцид. А ведь мы строили там заводы, фабрики и тому подобное, расширяли территорию той же Литвы.

— Я с вами согласен, но только может ли определение «геноцид» иметь отношение к событиям Второй мировой войны? Ведь тогда происходило очень много всего, и сегодня та же Германия тоже может признать геноцидом бомбардировку Дрездена, а Япония — уничтожение американцами с помощью атомных бомб городов Хиросима и Нагасаки.

— Нет, не может. Потому, что у геноцида есть вполне конкретная юридическая формула. Если объяснить её простым языком, то геноцид — это когда людей убивают в больших количествах по этническому, национальному или какому-то ещё признаку. То есть, совсем не тогда, когда человек гибнет по какой-то трагической случайности или вследствие развёртывания боевых действий, а тогда, когда он — русский, еврей или коммунист. Что касается бомбардировок Дрездена, это — военное преступление, но там никто не ставил задачу — истребить всех немцев. А вот, истребить всех евреев, всех коммунистов, всех цыган и большую часть русских — эта цель была открыто сформулирована нацистским руководством.

— Вас не беспокоит, что сейчас палачами в уничтожении советских граждан всё больше рисуют русских, украинских, прибалтийских националистов? Ведь завтра те же немцы могут сказать, что их предки шли в Россию просто «порядок наводить», переложив всю ответственность за военные преступления на местных радикалов.

— Массовые расстрелы советского мирного населения и военнопленных начались сразу за наступлением немецких войск в июне—июле 1941 года. Осуществляли их, так называемые айнзацгруппы, которые состояли целиком исключительно из сотрудников СД и СС, этнических немцев. Никаких полицейских батальонов в тот момент создано ещё не было. Да, действительно, украинские националисты, латышские и эстонские эсэсовцы совершили огромное количество преступлений, но сделали они это позднее — в 1942−44 годах.

— К сожалению, в современных российских фильмах о войне, как правило, советские воюют с советскими. И уже внутри нашего общества создаётся миф, что мы чуть ли не сами виноваты в этой огромной трагедии.

— Некий перестроечный налёт в некоторых фильмах, наверное, есть. Но, сколько я помню, в картинах последнего времени о войне, советский солдат воюет именно с немецко-фашистскими захватчиками.

— А какие современные фильмы вы могли бы отметить?

— У меня в загородном доме стоит тарелка. По разным каналам всё время идут самые разные фильмы о войне, и в том числе сериалы. Их очень много, и я их периодически смотрю. Конечно, качество этих фильмов не всегда меня полностью устраивает.

— В большинстве из этих фильмов очень много времени уделяется разборкам между НКВД и всеми остальными — армией, гражданскими.

— Это дань нелепой моде. Достаточно посмотреть, какие подвиги совершали солдаты и офицеры войск НКВД, и всё станет ясно. В Брестской крепости насмерть стояли, под Сталинградом! Кстати, первым амбразуру летом 1941 года закрыл, вовсе, не Александр Матросов, а политрук танковых войск Александр Панкратов. Возможно, что об этом не рассказывали потому, что Панкратов был политруком. Ну, а тенденция «злых энкавэдэшников», мне кажется, потихоньку, увы, слишком потихоньку, из нашего кинематографа изживается.

— Россия располагает огромными архивами с бесчисленными документами, датированными 1941−45 годами. Мы можем быть уверены, что благодаря этим данным, история не будет переписана в угоду нашим западным партнёрам?

— Архивы не умеют говорить. Архивы — это бумаги, документы, свидетельства, карты. Если мы не озвучим их, если мы не дадим им голос, они так и будут безмолвно лежать на полках. Так что в наших проблемах надо винить не документы или их отсутствие, а нерасторопность определённых структур, непонимание принципов ведения информационной войны, и т. д. и т. п.

— После окончания войны прошло уже более 75 лет. Нам по-прежнему надо продолжать говорить о войне, разбираться в том, что тогда происходило?

— Когда я был школьником, нам на уроке по телевизору показали фильм «Обыкновенный фашизм». И вопрос фашизма был закрыт. Моему поколению всё стало ясно. Сегодня, когда большинство ветеранов, в силу времени, уже ушло из жизни, школьникам многое не рассказывают. И они, естественно, просто не знают некоторых важных фактов из нашей истории. Кто должен рассказывать? Учебная программа. Мы потеряли миллионы наших соотечественников в борьбе с нацистами. Неужели нам так сложно описать их подвиги? Я считаю, это нужно делать обязательно!

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