Массовое сотрудничество изменяет все: Викиномика – рецепт успеха Украины

Массовое сотрудничество изменяет все: Викиномика – рецепт успеха Украины

Одна из особенностей реформирования в Украине заключается в том, что в этом процессе тонких настроек мы действуем, как в заговоренной антиутопии. Если в иных странах имеющиеся проблемы подвергают типологизации (то есть распределению по четким типам и категориям), а пути их решения уже адаптируют к местным условиям, то в нашей стране так называемые элиты и сонмища окружающих их экспертов вот уже многие годы действуют в стиле «изнанки»: выявленные проблемы пытаются представить как исключительно украинские уникальные явления, а пути их решения – стандартизировать по западному образцу. Правда, есть особые любители экзотики, которые в части проведения реформ опираются не только на успешную практику западных демократий, но и на такие трудно применяемые в Украине рецепты, как сингапурские реформы Ли Куан Ю или китайская модель экономики. Что выходит на практике у нас и у них, можно воочию убедиться, благо сейчас украинцы получили в нагрузку к десоциализированному государству почти полную свободу передвижения, чтобы протестный электорат не накапливался и в качестве пара уходил в паровозный свисток. У них получается хорошо, а у нас – плохо, и это не строка из известного стихотворения про «крошку сына», а обыденная многолетняя реальность.

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Мировая экономика уже давно пришла к выводу, что природа экономических кризисов весьма схожа, и фактор величины страны либо ее географического положения играет весьма опосредованную роль. Зато рецепты решения проблем целиком лежат в плоскости национальных особенностей и конкретного социально-экономического рельефа той или иной экономики. Как уже упоминалось, в Украине данная и достаточно простая парадигма поставлена с ног на голову: любой вызов, стоящий перед нами, оценивается «элитами» как уникальный, присущий лишь одной Украине, с которым еще не сталкивалась ни одна страна мира. По прикидкам правящих кланов такая постановка вопроса должна придать уникальности их стилю управления страной и канонизировать в сознании электората их роль в становлении «четвертой республики». Зато в том, что касается решения проблем, наблюдаются постоянные поиски прикладного иностранного опыта, который можно как трафарет наложить на нашу экономическую модель и в считанные годы получить профит, «но не по паспорту», а чуть ниже пояса, то есть «в карман»…

В результате Украина является чемпионом по неиспользованию своего внутреннего интеллектуального потенциала. Ведь для решения типичных проблем, адаптированных к национальным особенностям, необходимо привлекать как можно больше участников-экспертов. Это классик марксизма говорил о том, что не каждая кухарка сможет управлять страной: учитывая современную приобщенность домохозяек к различным электронным девайсам, они дадут фору любому профессору-«древню».

Как показывает международный опыт подключения к мыслительному процессу тысяч участников, коллективный разум намного превосходит по своему потенциалу любой герметичный орган. Например, в Украине действует весьма сложный в плане семантики названия «Реанимационный пакет реформ»: никто не может объяснить, как реанимация соотносится с реформами, ведь латинская приставка «re» означает повторность, а реформы – это создание чего-то нового.

Как бы там ни было, но кулуарность и герметичность любых реформаторских общественных движений объясняются очень просто – битвой за гранты и нежеланием делиться, и чем беднее страна, тем эти рефлексы становятся обостреннее. Пока никто в Украине так и не предпринял попытку подключить к процессу реформ тысячи простых людей и их интеллектуальный потенциал.

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В результате кризиса 2008 года Исландия оказалась на грани дефолта, почти как Украина в ближайшие два года. У исландцев, как и у нас, было два пути: превратиться в атлантическое «сомали» или загнать кредиторов «за Гренландию» и создать информационное общество с творческой экономикой нового типа. На референдуме исландцы приняли решение не возвращать долги на условиях кредиторов и приступили к созданию новой Конституции, которая должна была в ближайшем будущем сделать невозможной ситуацию, при которой долги берут одни, а отдают другие.

В январе 2008 года исландский поэт и певец Хёрдур Торфасон во время исполнения своих песен у стен парламента предлагал всем желающим подходить к микрофону и выражать собственное мнение. Все закончилось тогда «посудной революцией», отставкой правящей элиты и написанием нового Основного Закона. По решению новой власти против проворовавшейся верхушки и руководителей банков были возбуждены уголовные дела, а сами фигуранты попали на радары Интерпола. Исландцы отказались на 15 лет залезать в долговую кабалу. Напомним, украинцы благодаря реструктуризации имени Яресько подписались на двадцатилетнее ярмо. Но главным достижением Исландии стала новая Конституция, написанная самим народом: это сделали 950 простых граждан, избранных по лотерейной системе. Финишная доработка Конституции была поручена Конституционному совету, состоящему из 25 членов, которые были выбраны из пяти сотен исландцев, каждый из которых был делегирован не менее чем 30 гражданами страны.

Эта модель написания Основного Закона является наиболее ярким примером Викиномики, когда тысячи участников по открытому информационному коду могут принимать участие в разработке всевозможных моделей: от новых компьютерных программ до новых законов. Принцип Викиномики — массовое сотрудничество изменяет все. По мнению автора термина, выдающегося мыслителя и экономиста Дональда Тапскотта, в настоящее время будут выигрывать те компании и государства, которые станут использовать «открытый код» и привлекать участников из внешней среды для решения самых разнообразных проблем. Закрытые, зажатые в себе модели постепенно уходят в прошлое, а будущее принадлежит динамичным открытым системам. Ведь это так заманчиво – извлекать прибыль и социально значимые результаты за счет использования знаний миллионов. Сама идея пришла Тапскотту, когда он ознакомился с деловым опытом своего знакомого: тот получил право на добычу золота, но так и не смог его найти, пока не выложил в открытый доступ геологические карты и не попросил о помощи. В результате сотни геологов со всего мира присылали свои советы, как найти драгоценный металл, и поиски, наконец, увенчались колоссальным успехом. При этом каждый, кто принял участие в достижении результата, получил свою долю в прибыли. Крупнейшие корпорации развивают свои сетевые технологии для инкорпорирования тысяч сторонних экспертов. В глобальном масштабе это приводит к тому, что крупные компании концентрируются лишь на решении ключевых производственных задач, а сотни второстепенных отдают на откуп тысячам малых и средних предприятий. И только в Украине ФПГ продолжают неконтролируемое горизонтальное расширение, захватывая все те направления, которые приносят еще хоть какую-то добавочную стоимость, вытесняя из предпринимательской среды на периферию экономики огромные пласты МСБ. В компании Procter & Gamble уже каждая пятая инновация приходит извне, при этом поставлена цель довести этот показатель до половины. Классическим является пример, когда Procter & Gamble обратилась к химикам со всего мира с предложением разработать технологию выведения пятен с одежды, поставив на кон 50 млн долл. Решение было найдено намного быстрее, чем это произошло бы при его поиске силами самой компании и ее специалистов. Если в прежние времена IBM тратила на создание одной операционной системы 700-800 млн долл., то сейчас с помощью открытого операционного сообщества Linux и адаптации инноваций с использованием открытого кода доступа компания экономит на своих разработках до 1 млрд долл. в год.

Одним из последних проектов Тапскотта является изучение опыта информатизации экономики и системы образования в Португалии, где правительство пытается провести «информационную шоковую терапию» и одним «пинком» загнать общество в 21 век. В системе образования это проявляется в льготном обеспечении всех школьников ноутбуками и качественным интернетом.

Сообразно к Украине рецепты Викиномики пока слабо применяются не только в государственном секторе, но и в частном. Слишком у нас любят закрытые клановые клубы и боятся открытого общения: равно как корпорации пытаются поглотить все и вся, начиная от выращивания свиней и заканчивая энергетикой и металлом, так и политические секты пытаются максимально монополизировать не только политический процесс, но и реформаторский. Тем более что реформы уже давно превратились в Украине в экспортный продукт, который неплохо продается на мировом «кредитно-грантовом» рынке, даже лучше, чем «семечки» и зерно. То, что эти «реформы» имеют срок годности, как яйца в раскаленном песке, никого не волнует, главное, чтобы «покупались». Подключить к процессу реформ по «открытому коду» тысячи украинцев – это сродни самоубийственному альтруизму: кто же тогда даст кредиты и гранты, если люди сами напишут проект страны, которую они захотят передать своим детям. Тот же исландский конституционный процесс был практически бойкотирован мировыми СМИ. А Украине еще и долги отдавать, и вряд ли народный «коллективный разум» сие одобрит. То, что закрытая страна (и герметичная, клановая система управления ею) не может быть конкурентоспособной в современном обществе, похоже, никого не волнует, даже кредиторов, которые вполне согласны на появление нового «черноморско-карпатского Сомали». Вот поэтому в печерском квартале так привольно расположился в своей горделиво построенной «будке» властный Цербер: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».

Алексей Кущ

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