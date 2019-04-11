Марта Борщ оказалась неукраинкой Берш и не знает Зеленского. Новости политики

Марта Берш (Martha Boersch в русском языке может произноситься как Бёрш или Берш, но никак не Борщ) не получала предложения занять пост генпрокурора от кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом она заявила в комментарии изданию «Тексты», передает «ДС».

На вопрос о предложении поста главы ГПУ Берш ответила, что ничего не знает ни о своем возможном украинском происхождении, ни о предложении стать прокурором в Украине.

Отметим, Берш была прокурором по делу экс-премьер-министра Павла Лазаренко в США. Однако позже она ушла со службы и основала собственную юридическую компанию. В 2017 она подала свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ, но впоследствии ее отозвала — из-за плотного графика работы.

В издании подчеркнули, что «Марта Борщ» благодаря своей фамилии, созвучной со словом «борщ» стала мифическим песонажем украинской политики. Однако на самом деле такого человека — американской украинки с фамилией Борщ и опытом работы в прокуратуре США — не существует.

Как сообщала «ДС», кандидат в президенты Владимир Зеленский ведет переговоры с кандидатами на должности глав Минобороны, МИД, СБУ и Генпрокуратуры. Неофициально журналистам называли такие имена: МИД — экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ — экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши. СБУ — Игорь Смешко.

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