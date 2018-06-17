Марш равенства в Киеве. Главное

Сегодня в Киеве проходит Марш равенства «КиевПрайд-2018»

Марш начался с столкновений националистов, протестующих против проведения марша с полицией и массовых задержаний, информирует «ДС».

10:25 Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко принимает участие в Марше равенства.

10:12 Полиция задержала представителей националистической организации С14 и активистов, пришедших в центр Киева, чтобы «выразить свой протест» против проведения «Марша равенства».

У одного из активистов разбита голова.





Как сообщают в полиции, правоохранители применили силу против активистов, потому что они перекрыли дорогу на маршруте движения «Марша равенства».

09:59 В центре Киева несколько сотен участников Марша равенства выстроились в колонну возле Дома учителя.

Они стоят от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко. Активисты держат плакаты «Страна свободных: будь собой», «В своем городе я никогда никого не буду бояться», разноцветные флаги. Также был замечен плакат «Наварю геям кушать».

Участники марша, в основном молодого возраста, одеты в разноцветную одежду.По периметру колонны участники держат красно-белую ленту.

Конфликтов в колонне пока не наблюдается. Только одна женщина выкрикивала «Содом и Гоморра», однако убежала, когда участники позвали охрану.

09:35 В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек, заявили в полиции Киева.

Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения «Марша равенства».

С участниками акции общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали.

Пяти правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

Сведения внесении в Едрей по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

09:22 В Киеве задержан заместитель главы партии «Правый сектор» Василий Лабайчук.

Задержание произошло после столкновения, состоялась возле

Оперного театра.

Представитель «Правого сектора» Артем Скоропадский говорит, что Лабайчук не сопротивлялся полиции.

Напомним, по сообщению столичной полиции, по состоянию на 8:15 в Киеве задержали 56 человек. Задержание состоялось после двух столкновений с полицией противников проведения «Марша равенства» в Киеве: на улице Владимирской и возле Оперного театра.

В частности, участники акции на Владимирской перекрыли дорогу на маршруте движения «Марша равенства». По данным полиции в первом случае несколько человек сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики. На улице Владимирской был задержан 28 человек. У отеля «Опера» были задержаны около 20 человек.

09:09 В 9:00 начался Марш равенства «КиевПрайд-2018».

Марш пройдет от Национальной оперы до площади Льва Толстого.

Также рядом происходят немногочисленные акции против парада.

Центр полностью перекрыт, найти на территорию парада можно только со стороны метро Университет и Золотые ворота.

Полиция усиленно патрулирует бульвар Шевченко. Копы стоят начиная от станции метро «Университет». Из метро можно пройти только на ул. Хмельницкого. Люди жалуются, что через полицейский кордон не могут попасть на работу.

Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 5000 человек.

08:30 Полиция применила силу против представителей националистической организации С14 и активистов, пришедших в центр Киева, чтобы «выразить свой протест» против проведения «Марша равенства».

«Мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада жестко разогнали тактики Зозули и необеркут», — заявили националисты.

Они сообщили, что активисты прибыли в центр города, где должен состояться «Марш равенства», еще с вечера, а утром их «окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом».

По сообщению С14, задержаны около 20 человек, многие травмированы.

С другой стороны, как сообщают в полиции, правоохранители применили силу против активистов, потому что они перекрыли дорогу на маршруте движения «Марша равенства».

«Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения «Марша равенства», — говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что с участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход.

«В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали», — сообщили правоохранители.

По данным полиции, задержаны 28 человек, пострадали 5 правоохранителей.

08:18 17 июня работа станций Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта Киевского метрополитена ограничена с в связи с проведением Марша равенства.

Станции метро закрыты на вход и вход с 6 утра и до завершения мероприятия.

Соответствующее решение принято метрополитеном на основании Порядка организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения мирного шествия Марша равенства 17 июня.





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