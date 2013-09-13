Марков рассказал о кнуте и прянике в Партии регионов



Больше Общий рейтинг Обзор сделал: Editor

Тем «регионалам», которые послушно голосуют, ПР платит $5 тыс. в месяц, а с теми, кто высказывает свое мнение, проводят профилактические беседы. Ну а если на депутата не повлияли беседы, тогда его лишают мандата, отбирают бизнес и садят в тюрьму

Лишенный через суд депутатского мандата Игорь Марков (округ №133, Одесская область) решил рассказать о том, как руководство пытается держать в узде всю фракцию Партии регионов.

Каждый «регионал» в начале сессионного дня получает листок с законопроектами, в котором напротив нужных законопроектов стоят «плюсики». И если депутат не проголосовал хотя бы за один законопроект, то с ним начинают проводить профилактическую беседу. Сначала в легкой форме, потом в более жесткой, рассказал Марков.

«Меня пытались стращать, купить (при этом Марков не сказал цену — Ред.) Проводились воспитательные беседы. Результатом чего стало лишение мандата», — сказал Марков сегодня на пресс-конференции.

При этом в крайних способах запугивания Партии регионов «лишение мандата» занимает только первую строчку.

«Лишим мандата, отберем бизнес, посадим в тюрьму», — такое услышал Марков, когда он захотел, чтобы с простыми депутатами советовались.

Такая атмосфера, по его словам, вызывает у «регионалов» страх, который со временем пройдет. И судя по словам одесского депутата, много «регионалов» готовы сбежать из фракции, только дожидаются нужного времени: «Все прекрасно понимают, что нужно успеть прыгнуть в первую шлюпку этого «Титаника». Но все думают об одном, когда прыгнуть».

Нездоровую обстановку внутри фракции усиливает тот факт, что телефоны депутатов прослушиваются: «Даже в открытую говорят: Чего ты там позволил плохо высказываться».

«Есть специальный отдел, который занимается исключительно депутатами. И не только оппозиционными, своими занимаются гораздо больше», — раскрыл секрет Марков.

Но тем, кто исполняет «политику партии» чувствует себя неплохо. Бывший «регионал» раскрыл расценки внутри фракции: если дисциплинированно голосуешь — получаешь 5 тыс. долларов, если выступаешь — еще 5 тысяч.

Напомним, вчера Высший админсуд признал невозможным достоверно установить результаты выборов в Верховную Раду в 133-м округе, а также признал отсутствующими статус и полномочия народного депутата у Игоря Маркова.

По материалам: Дело