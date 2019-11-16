Маркарова назвала условия для роста украинской экономики

Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова определила четыре условия, которые, по её мнению, должны обеспечить рост украинской экономики до пяти-семи процентов в год, сообщает Информ-UA.

Об этом она рассказала журналистам издания «Новое время». Так, по словам министра, главной задачей профильного министерства является создание условий для роста ВВП в Украине. Причём, этот рост должен фиксироваться на уровне от пяти до семи процентов в год. И это — минимум.

Оксана Маркарова утверждает, что на сегодняшний день в Украине ещё не использованы даже самые старые и традиционные экономические «рецепты», которые могли бы стимулировать развитие экономики в стране.

Вместе с этим, чиновник говорит о том, что одним из главных и пока незадействованных факторов для роста отечественной экономики является рынок земли, который из-за блокировки попросту тормозит процессы инвестиций в сельскохозяйственную сферу страны, а значит, задерживает продуктивность и эффективность аграрного бизнеса. А он является самым главным в нашей стране и именно от него зависит вся экономика Украины.

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В целом, задачу, которое правительство поставило перед Министерством финансов Украины — достигать 5-7% роста ВВП в год, Оксана Маркарова считает очень сложной, но всё-таки достижимой. И для этого она определила четыре фактора, которые помогут внедрить в реальность этот процесс.

Речь идёт о земле, инвестициях, приватизации и развитии инфраструктуры. Всё это можно будет успешно внедрить в жизнь благодаря специальным концессиям. Тем более, что закон о них уже принят.

Более того, по словам главы Минфина, открытие рынка земли в Украине гарантировано обеспечит рост ВВП в украинском государстве ещё на два процента в год, а то и больше. Поэтому результат стоит ожидать уже в конце следующего года, когда продажа земли в нашей стране станет свободной и доступной каждому.





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