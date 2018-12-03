Мариупольские полицейские задержали фаната Януковича (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

В Мариуполе 70-ти летний местный житель расклеивал плакаты с изображением беглого президента Виктора Януковича. Работники службы безпасности Украины провели с ним профилактическую беседу
На этих плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и подписью: «Ты заплатил по новым тарифам?», — передает «ДС» со ссылкой на 0629.
В СБУ сообщили, что агитатора задержали. Им оказался местный житель 70-летний Анатолий Рыбалка.
С мужчиной сотрудники ведомства провели профилактическую беседу и отпустили.
«Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом Родины»,- заявил Анатолий сотрудникам СБУ. Он также сообщил, что плакаты не изготавливал специально, а нашел дома.
По данным СБУ, мужчина не выезжает на оккупированную территорию и не имеет контактов с террористами.
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