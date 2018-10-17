Марио Драги: мировая экономика должна сохранять открытость







Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал мировые правительства сделать все для поддержания открытой торговли и инвестиций.

При этом он предупредил, что восстановление европейской экономики зависит от глобального экономического роста.

В ходе своего выступления на встрече министров финансов и глав центральных банков в Индонезии Драги подчеркнул, что крайне важно сохранить открытость, чтобы обеспечить процветание мировой экономики и защитить ее потенциал роста.

Глава ЦБ призвал к «эффективному многостороннему сотрудничеству причем как в торговле, так и в финансовом регулировании, чтобы избежать серьезных проблем для мировой финансовой стабильности».

Источник