Марина Ким, OLX.kz: Только счастливые сотрудники могут сделать счастливыми клиентов

Почему на рынке электронной коммерции в стране по-прежнему не так много игроков? Изменится ли это, по вашему мнению, в ближайшие годы?

Да, игроков немного, но в сравнении с тем, сколько их было в 2014 году, когда мы только выходили на рынок и сейчас, тенденция однозначно поменялась в сторону увеличения. И с каждым днем онлайн — рынок все больше становится интересен, не только тем, кто привык работать через интернет, но и оффлайн-продавцам. Им выгоднее переводить свой бизнес в онлайн из-за высокой маржинальности и низких издержек.

Хотя, на самом деле, в Казахстане пока нет четкого понимания, кто относится к сегменту электронной коммерции и как он замеряется. По этому поводу мы неоднократно обращались в интернет-ассоциации. Если опираться на официальные данные из открытых источников, и в целом говорить о рынке электронной коммерции, как его рассчитывают, то наша компания OLX.KZ туда не попадает.

Природа нашего бизнеса отличается от стандартной комерс-площадки. Наша платформа про людей: мы объединяем покупателей и продавцов, но при этом сами не участвуем в транзакции, и о том, состоялась сделка между ними или нет, такой информацией не обладаем. Если сравнивать официальные данные о размере рынка электронной коммерции и о том объеме транзакций, который по нашим сведениям прошел через OLX.KZ, то можно отметить, что количество транзакций OLX.KZ практически в два раза превышает по размеру весь рынок электронной коммерции.

К примеру, за прошлый год было совершено более 3,5 млн. транзакций на общую сумму около 900 миллиардов тенге. То есть эта цифра уже в 2,5 раза превышает размер электронный коммерции из формальных источников.

Официальные данные же подразумевают, что на какой-то онлайн площадке совершена, допустим, покупка техники, таким образом, учитывается транзакция, на специфику OLX.KZ это не распространяется. Однако мы все равно относим себя к рынку электронной коммерции, ведь наши сделки также производятся онлайн.

В последние пару лет мы наблюдаем, как традиционные виды бизнеса претерпевают трансформацию под давлением рынка – банки уже не просто банки, но еще и интернет-магазины, например. Как ваша компания реагирует на изменения запросов клиентов, как быстро она может меняться?

Мы считаем, что конкуренция — это то, что движет рынком. Когда появляются новые игроки, неважно из банковской сферы или какой-то другой отрасли, в первую очередь, выиграет покупатель. Поэтому, если мы вместе станем развивать электронную коммерцию, то люди чаще будут совершать онлайн-покупки.

Никто не знает, что будет завтра, это сложно предсказать или оценить, просто нужно быть готовым ко всему.

С нашей стороны мы постоянно изучаем, какая потребность пользователей на рынке еще не закрыта и как мы можем на это повлиять, чтобы превратить в возможности и для клиента и для бизнеса, то есть ищем своего рода win-win.

Мы понимаем, что пользователи становятся все более требовательными, с точки зрения качества сервиса, видов предоставляемых услуг. В связи с этим наша задача сопровождать клиента на его пути, с момента, когда у него появилась потребность что-то купить или продать, будь то услуги или товар, завершая стадии, когда он их получает. На этом пути клиент проходит очень много этапов, и если здесь потребуются какие- то изменения, с точки зрения улучшения пользовательского опыта, то мы их безусловно будем внедрять.

Соответственно, если клиенты увидят ценность от нашей площадки, то они будут готовы размещать у нас свои объявления и платить за их продвижение и размещение.

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