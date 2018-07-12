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Маргвелашвили: от вступления в НАТО зависит безопасность Грузии и Украины

Экономика Украины 12 Июл 2018
Маргвелашвили: от вступления в НАТО зависит безопасность Грузии и Украины
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  • Маргвелашвили: от вступления в НАТО зависит безопасность Грузии и Украины  Вести Экономика

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