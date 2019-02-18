Манёвр в торговле: опальные ларьки могут вернуть — Версия — Версия

Минпромторг предложил вернуть на улицы крупных городов торговые ларьки, палатки и автолавки. Об этом заявил замминистра Виктор Евтухов. Как? Опять? Ещё совсем недавно, два-три года назад, торговые павильоны сносили пачками. Что вдруг случилось? В чём подвох перемены мнения чиновников?

Чиновники из Минпромторга объясняют свою инициативу о расширении нестационарной торговли (а подготовленный министерством законопроект содержит аж более 60 страниц) тем, что в России не хватает торговых площадей: их в два раза меньше на тысячу человек, чем во многих европейских странах. В сетевые магазины и мелким производителям попасть труднее, чем в ларёк, предложение, таким образом, сужается. Однако эта инициатива неожиданно встретила критику со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая сочла это «вмешательством в компетенцию регионов». Поскольку политика в сфере торговли отнесена к компетенции субъектов Федерации. Разногласия предвещают активную межведомственную борьбу.

Электронная «крыша» от произвола

Действительно, регионам удобнее иметь дело с крупными торговыми сетями, которые более прозрачны в плане налогов и вообще для всех контролирующих органов, в отличие от «ларёчников». И по всей стране, прежде всего по крупным городам, в последние годы прошла волна сноса ларьков и мелких торговых павиль­онов. Пик пришёлся на 2015–2016 годы. Кстати, тогда многие региональные чиновники тоже обосновывали свои действия тем, что это приведёт, дескать, к увеличению рабочих мест в тех же торговых сетях.

Киоски и ларьки были заклеймены как отсталые формы торговли, к тому же страдающие антисанитарией и портящие вид городов.

Попав однажды под бульдозер местного начальства, часто потеряв весь свой бизнес, не всякий бывший ларёчник снова захочет заходить в ту же самую реку.

В результате ещё более выросла доля сетевых магазинов. Как иностранных брендов, так и отечественных, а также местных – региональных. Они же стали играть роль «магазинов у дома», запуская более мелкие объекты торговли с ограниченным набором товаров под своими брендами. Сегодня около 70% российского рынка торговли представлено в той или иной форме сетевыми структурами, а доля киосков и ларьков продолжает идти на спад, сохраняясь в основном в небольших населённых пунктах. Совокупная доля семи крупнейших продуктовых ретейлеров (X5, «Магнит», «Лента», «Ашан», «Дикси», «О’Кей» и Metro) уже составляет примерно половину объёмов рынка. В некоторых регионах с ними конкурируют разве что местные сети, которые чем дальше от Москвы, тем чаще встречаются. Однако усиление роли крупных сетевиков стало одним из факторов роста цен, в том числе на продовольствие. Ведь на полки сетевых магазинов надо ещё попасть, а чтобы попасть, надо заплатить. Не всем, особенно мелким, производителям это по карману. На место ларьков и киосков, хозяева которых сплошь и рядом страдали от произвола местного начальства и силовиков, приходит электронная коммерция (её рост – это вообще мировая тенденция), которая растёт впечатляющими темпами – 25–30% в год, однако пока не может составить сильную конкуренцию сетевым структурам.

Ларёк жив!

В то же время на общенациональном уровне темпы роста розничной торговли остаются невысокими. На пике борьбы с ларьками в 2015 и 2016 годах объём розничной торговли вообще упал на 10 и 5% соответственно. В прошлом году объёмы поднялись – примерно на 3%. Но в нынешнем году прирост, если и будет, то скромнее. Причины просты: падение реальных доходов населения (уже пятый год подряд), сокращение среднего чека покупки в магазинах (ниже 500 рублей). Люди начинают экономить в том числе и на еде, переходя из дорогих сетевых магазинов в более дешёвые.



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В Минпромторге рассказали о намерении вернуть на улицы городов палатки и ларьки. Об этом журналистам поведал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

Эту тенденцию, судя по всему, заметили в Минпромторге. Что и стало одним из поводов для проявления заботы о нестационарной торговле. Тем более что рост НДС на 2% ещё сильнее ударит по покупательскому спросу россиян. Расширение возможностей для нестационарной торговли, по мнению чиновников, смягчит ценовой удар по потребителям, прежде всего по малоимущим. Кроме того, это действительно поможет создать некоторое количество рабочих мест. В первую очередь в депрессивных регионах, где кроме мелкой торговли особо заниматься нечем. Есть и ещё одно обстоятельство: когда чиновники из Минпромторга говорят о возможности появления в стране более 50 тыс. автолавок, то наверняка имеют в виду «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски, производящую «Газели». Такой заказ станет помощью пострадавшей от американских санкций структуре.

Сработает ли новый манёвр в розничной торговле? А вот не уверен. Попав однажды под бульдозер местного начальства, часто потеряв весь свой бизнес, не всякий бывший ларёчник снова захочет заходить в ту же самую реку. Торговля ведь по-прежнему остаётся в ведении регионов, на муниципальном уровне. А это – опять бесконечные проверки, взятки, поборы и бюрократические издевательства. Лучше уж уйти в электронную коммерцию, торговать через интернет, где тебя с меньшей вероятностью возьмут за «мягкое место» чиновники, да и издержки не в пример ниже. Кстати, возможно, инициатива Минпромторга отчасти вызвана и стремлением противостоять стремительному росту электронной торговли, в меньшей степени подверженной административному контролю. Однако время ушло вперёд. Его, как и снесённые ларьки, уже не вернуть. Ну, если народ совсем обнищает, а сетевые структуры развалятся без покупателей, то снова можно будет вспомнить ещё ранних ельцинских времён указ «О свободе торговли», разрешивший торговать всем и везде без ограничений.

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