Мангушские гаишники отобрали у водителя телефон (ВИДЕО)

Инцидент произошел на в 100 метрах от мангушского поста ГАИ, когда один из активистов правозащитного движения «Дорожный контроль» попытался обратить внимание инспектора на его противоправные действия.

Тот пытался провести тест на трезвость у одного из уже остановленных водителей в служебном автомобиле. Участник «ДК», вооружившись камерой, напомнил правоохранителю о том, что проводить такие действия можно лишь в присутствии свидетелей.

На такое заявление инспектор отреагировал резко и, не обращая внимания на напоминания активиста о том, что деятельность милиции является гласной, стал отнимать у него телефон с видеокамерой. Что в итоге ему удалось. Журналист «Дорожного контроля» был вынужден закрыться в своей машине, откуда его бузуспешно пытались выманить, и вызвал милицию.

В итоге активисты отправили две жалобы — одну в МВД, а вторую в прокуратуру.