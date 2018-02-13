Мама-хакер: 10 лучших интернет-магазинов для детского шопинга с доставкой в Россию от Ольги Рыбакиной

Какие сайт переводит цены в российские рубли, где продают лучшие развивающие игрушки и кто предлагает самые выгодные скидки? Мама-хакер недели Ольга Рыбакина поделилась лучшими местами для детского шопинга в интернете. Сдаем адреса, пароли, явки.

Babyshop.com

Мультибрендовый магазин со складов в Швеции с русскоязычной версией. Здесь вы найдете все: от вызывающих восторг нежных боди, до автокресел, влажных салфеток и текстиля для детской комнаты. Молодые родители оценят удобную таблица размеров и простую систему навигации. При заказе от 99 евро доставка в Россию бесплатная (в Беларусь от 69 евро). Посылка идет около 10-ти календарных дней с момента оформления заказа. Мамы, обратите внимание на раздел «Блог». Там вы найдете практические советы, которые, уверена, пригодятся всем: список вещей для новорожденного, тест одежды для дождя и горнолыжного спорта, обзоры игрушек и много другое.

Maxis-babywelt.de

Отличный магазин с приятными бонусами, скидками и доставкой по всему миру. Юбочка из 100% хлопка за 700 рублей, детские кроватки из натурального дерева с 30% скидкой, развивающие игрушки — ищите все на maxis-babywelt.de. Сайт русифицирован — разобраться просто. Акции действуют в магазине постоянно. Отдельный бонус — удобные приложения для iOS и Android. Оплатить заказ можно любыми картами PayPal, MasterCard, VISA. Предусмотрена доставка DHL.

Loopoo.de

Я могу ночевать в магазинах с дестими игрушками. Loopoo.de — даже не магазин, а скореее гипермаркет. Хорошая новость: каждая позиция сопровождается качественным изображением и подробным описанием. Плохая: русскоязычной версии сайта нет. Но это не такая уж и проблема –Google переводчик, думаю, освоили все. В отдельном разделе магазина вы найдете ленту новостей, где есть информация о новых коллекциях представленных производителей. Я давно не ребенок, но жду их, не меньше, чем моя дочь.

Sucre d’Orge.com

В магазин французского бренда Sucre d’Orge представлены товары для детей от 0 до 8-ми лет. Название Sucre d’O переводится с французского как «леденец» ­— в ассортименте все такое же «сладкое» и «вкусное». Большинство товаров ориентированы на крох до двух лет: пижамы, аксессуары для купания, мягкие игрушки — ни одна мама не уйдет с этой страницы с пустыми руками. Очень радуют цены на распродажах! Даже с учетом стоимости доставки они получаются очень приятными.

Vertbaudet.com

Еще один «француз», в котором можно поживиться стильной детской одеждой из натуральных тканей, красивой мебелью, уютным постельным бельем. У сайте есть анголязычная версия, а цены могут отображаться в российских рублях — очень удобно. Правда, оплата все равно производится в евро! Магазин удобен в навигации, а если есть необходимость быстрее получить заказ, можно воспользоваться услугой экспресс-доставки. Красивая, натуральная и доступная детская одежда от французского бренда –настоящий рай для мамочек-шопоголиков.

TheToyShop.сom

Сайт с оригинальными игрушки Marvel, Disney, Pony, Paw Patrol. У этого ресурса с геолокацией в Великобритании огромный ассортимент. Основные плюсы: оригинальные игрушки, широкий ценовой диапазон, постоянно действующие распродажи. Внимание! Заказ лучше делать без ребенка в поле вашего зрения, иначе рискуете потратить целое состояние на команду из «Щенячьего патруля», например.

The Children’s Place.com

В поисках идеальной парки «взрослого» цвета хаки для малышки? А может быть, майки-поло «как у папы»? Тогда вам сюда! The Children’s Place — американский магазин с базовым детскими вещами. В ассортименте: товары для новорожденных и школьников, умилительные сумочки и зеркальные «авиаторы», смешные шапки и комфортные пижамные костюмчики.

PotteryBarnKids.com

В этом магазине можно остаться жить — не шучу. Хочется купить все и сразу (и побольше, побольше). От качества исполнения и дизайна детского текстиля можно сойти с ума: все такое нежное, красивое и оригинальное, что голова кругом. Очень рекомендую зайти в Pottery Barn Kids тем, кто сейчас делает ремонт — можно подчерпнуть множество идей для оформления детской и не только. Моя «любимица» на этой сайте — дизайнерский единорог «София»: степень умилительности зашкаливает. Пока, правда, не придумала, куда ее определить — пусть еще поживет в магазине.

Toysrus.com

Магазин, где можно найти любые игрушки — даже самые редкие. Здесь есть все: от надувных бассейнов, до роботов и продукции Apple. За детскими «суперкарами», планшетами и комплектом яиц из которых вылупляются динозавры вам тоже сюда. Финальная стоимость доставки в этом магазине с налогами и пошлинами рассчитывается во время заказа.

Macys.com

В отличие от остальных «героев» подборки, Macys специализируется не только на детских товарах. Это огромный магазин, где можно купить практически все и даже чуть-чуть больше. Часы, ювелирыне изделия, аксессуары, товары для дома — есть где разгуляться не только ребенку, но и маме. Эксклюзивные вещи от разных брендов ищите в разделе Sale, детские — в Kids. Приятных покупок!

Интервью и текст: Наталия Капица

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