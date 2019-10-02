Малышева призвала еще больше увеличить пенсионный возраст для женщин — Повышение пенсионного возраста

Источник фото: newizv.ru

По мнению телеведущей, женщины стали дольше жить благодаря вакцинам и антибиотикам, и эти годы стоит потратить на работу.

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Телеведущая Елена Малышева полагает, что женщины в Россию живут долго, а работают мало.

Виной всему антибиотики и вакцины — именно они и увеличивают продолжительность жизни. По ее мнению, женщинам необходимо повысить пенсионный возраст — увеличение до 60 лет после пенсионный реформы недостаточно, и ведущая настаивает на 67 годах.

«Благодаря научным достижениям, созданию антибиотиков и вакцин, продолжительность жизни увеличилась на 30-40 лет. Когда сегодня женщина выходит на пенсию в 55 лет, очевидно, что она еще 30-40 лет проживет, не работая. С этим надо что-то делать!»

Тех же дам, которые уже на пенсии, Мплыева предлагает объединить в специальные клубы, чтобы они поменmit ходили по больницам.

«Мировая экономика использует объединения пожилых в клубы дневного пребывания, чтобы снизить обращаемость в медицинские учреждения и меньше тратить государственных денег, которые идут на лечение этих людей».

Несмотря на громкие заявления «лица» отечественной медицины, едва ли такая идея встретитьс с теплым отншением со стороны россиянок.

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