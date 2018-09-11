Малоизвестные бренды покоряют мировой рынок электронной торговли

Канал передачи цифровой информации является частью современного Шелкового пути, он позволяет относительно небольшим китайским компаниям, ранее неизвестным за пределами страны, отправлять свой товар на экспорт.

В прошлом году через этот путь было реализовано товаров на сумму, превышающую 903 миллиарда юаней (примерно 140 миллиардов долларов), почти 100 миллионам покупателей, проживающих более чем в 200 странах и регионах мира.

Электронная коммерция — это бизнес с амбициозными целями: планируется, что единая платформа к 2025 году будет обслуживать миллиард зарубежных потребителей и столько же внутренних покупателей. Местные компании и бренды тратят усилия не на наведение внешнего глянца, а на широкий охват аудитории и увеличение продаж, которые уже вполне могут шокировать маркетинговых гигантов.

Одной из таких компаний является Ecovacs, которая производит роботизированные пылесосы. Она получает заказы от американских потребителей через глобальную компанию электронной коммерции Amazon. В прошлом году в «черную пятницу» Ecovacs продавал до тысячи пылесосов в час, заняв в итоге четвертое место по продажам бытовой техники среди подобных компаний.

«Мы выстраиваем собственный бренд и инвестируем 10 процентов нашего годового дохода в исследования и разработки. У нас более 1000 патентов как в стране, так и за рубежом», — говорит президент международного отдела бизнеса компании Ecovacs Дэвид Цянь. Увидев перспективу этой компании, Amazon предложила Ecovacs полезное руководство по анализу потребительского спроса на основе точных данных, добавил г-н Цянь. Глобальный партнер также обеспечил новому игроку помощь в операционной деятельности и подготовке стратегии расширения рынка.

Десятки тысяч поставщиков в Китае, как и Ecovacs, теперь продают свою продукцию по всему миру через Amazon Global Selling, который использует филиалы онлайн-рынка в 10 странах, включая США, Великобританию, Германию, Канаду, Японию и Австралию. Это помогает увеличить узнаваемость их брендов во всем мире.

Схема проста: наиболее узнаваемые бренды имеют более высокие продажи; большие ожидания покупателей побуждает эти бренды вкладывать средства в маркетинг и улучшать качество продукции. Это, в свою очередь, побуждает такие фирмы, как Amazon, запускать программы типа «сервис +» для передачи китайским компаниям опыта по ведению трансграничной электронной торговли. Благодаря такому механизму малые и средние китайские фирмы получают консалтинговые услуги по улучшению стратегии развития и операционной модели предприятия, а также индивидуальные решения для расширения бизнеса на разных этапах.

На юго-востоке Москвы успешно работает склад для товаров из Китая, поступающих по каналам электронной торговли. Фото: Бай Сюэци / Синьхуа

«Трансграничная электронная торговля в Китае процветает, и это создает огромные возможности для китайских предприятий, — говорит Дай Цзинфэй, вице-президент Amazon China. — Но это также порождает новые сложности и вызовы. Однако эффективно используя глобальную сеть и ресурсы Amazon, мы можем предоставить индивидуальные алгоритмы действий для решения проблем китайских компаний и развития навыков трансграничной электронной торговли».

В прошлом году выручка от продаж сторонних продавцов (среди которых на долю малых и средних предприятий пришлось более четверти) на онлайн-рынке Amazon составила примерно половину от общего объема выручки. По данным консалтингового агентства eMarketer, в 2016 году более 15 процентов китайских потребителей совершили покупки на сумму 85,7 миллиарда долларов на платформах международной электронной торговли. К 2020 году четверть китайского населения, или более половины всех онлайн-покупателей, будет делать покупки либо непосредственно на иностранных сайтах, либо через третьих лиц.

Электронная торговля в Китае процветает и способствует росту бизнеса местных предприятий

Китайские смартфоны, компьютеры, электронные аксессуары и предметы домашнего обихода являются самыми любимыми продуктами у зарубежных покупателей, свидетельствуют отраслевые отчеты. Например, китайский производитель наушников Bluedio продает свою продукцию по всему миру через B2C сайт AliExpress, принадлежащий Alibaba Group Holding Ltd, который обслуживает иностранных пользователей. «Продажи в День холостяка (в прошлом году — 11 ноября) выросли на 120 процентов по сравнению с предыдущим годом», — рассказал руководитель отдела маркетинга компании Bluedio Ли Цзячэн. По его словам, компания создала целевую группу из 30 человек для проведения исследований и разработок в области критически важных технологий.

AliExpress обслуживает 224 страны и региона по всему миру с аудиторией более чем 100 миллионов покупателей. Сайт доступен на 18 языках, включая русский, испанский и французский. «Китайские торговцы долго были посредниками, они ничего не решали в ценовой политике, — заметил Шэнь Дифань, генеральный менеджер AliExpress. — А теперь они могут участвовать в глобальной конкуренции с прозрачными и справедливыми условиями, созданными платформами трансграничной электронной коммерции». Alibaba к 2025 году планирует обслуживать два миллиарда потребителей во всем мире, среди которых один миллиард — заокеанские пользователи, говорит господин Шэнь. В тройку стран, занимающих первые места по количеству потраченных денег на AliExpress, входят Россия, США и Испания. AliExpress надеется «вырастить» тысячу продавцов, у каждого из которых ежемесячные объемы продаж «через границу» превысят полмиллиона долларов. Cainiao Network Technology Co Ltd, подразделение логистики Alibaba, реорганизует логистику в России через свою службу авиаперевозок из Ханчжоу в Москву (линия открылась в марте). Cainiao в течение следующих пяти лет стремится сократить время доставки по всему миру до 72 часов.

Еще один гигант электронной коммерции — компания JD — в 2015 году создал свою трансграничную платформу типа В2С с испанской, английской и русской версиями. Она поможет китайским компаниям выставить качественные продукты на международных рынках. В апреле JD открыла испаноязычный сайт, чтобы «окучивать» 400 миллионов испаноязычных покупателей в Европе и Латинской Америке. Представители компании заявили, что JD покорит испаноязычный рынок через инвестиции в логистику, товары и услуги. В партнерстве с тысячей компаний-партнеров, в том числе производителем смартфонов Nubia, производителем электроники Rappo, производителем роботизированных пылесосов iLife, JD предложит рынку 100 тысяч популярных продуктов для экспансии на испаноязычный рынок, говорят в компании. Здесь также обещают обеспечить доставку в Испанию посылок премиум-класса за 2-3 дня, а посылок экономкласса — в течение 7-20 дней. В планах компании — создание в Испании в этом году складов для хранения посылок.

«При всех очевидных перспективах трансграничные платформы электронной коммерции внутри страны могут столкнуться с некоторыми трудностями в области логистики, доставки, местных законов и ограничений регулирования при экспорте продуктов», — считает Ван Сяосин, аналитик Пекинской интернет-консалтинговой компании Analysys. «Сильная поддержка Китаем комплексных экспериментальных зон трансграничной электронной коммерции и постепенное совершенствование политики налогообложения и регулирования значительно способствуют росту сегмента электронной коммерции», — добавляет старший аналитик Исследовательского центра электронной коммерции Китая Чжан Чжоупин.

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