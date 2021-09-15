«Малая приватизация» позволит развиваться предпринимательству в регионах Украины – Ассоциация малых городов | Экономика

Кампания малой приватизации, развернутая Фондом государственного имущества Украины, создает реальную почву для развития предпринимательства в регионах Украины. Общая сумма поступлений в государственный бюджет от приватизации непрофильного имущества с начала 2020 года составила 4,5 млрд гривен.

Об этом говорится в авторской колонке председателя Ассоциации малых городов Украины Павла Козырева для издания «Экономическая правда».

«Малая приватизация, основанная на прозрачных и равных правилах, чуть ли не впервые в истории независимой Украины создает реальную почву для развития предпринимательства, способствует не просто общему росту экономики, но и наполняет жизнь малых городов принципиально новым содержанием», – отметил Козырев.

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По словам главы Ассоциации малых городов, общая сумма поступлений от приватизации непрофильного имущества от начала 2020 года составила 4,5 млрд гривен. Кроме поступлений в государственный бюджет, речь идет о росте уплаченных налогов, улучшении состояния инфраструктуры и создании дополнительных рабочих мест в регионах.

Важным фактором, который будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионах Украины является принятие Верховной Радой комплексного законопроекта о приватизации во втором чтении.

«По мнению Ассоциации малых городов Украины, принципиально важной в этом контексте является норма о направлении 10% от суммы приватизации объекта в бюджет ОТГ по месту его регистрации, предложенная ФГИУ в комплексном законопроекте о приватизации», – считает Козырев.

Глава Ассоциации малых городов Украины отметил, что реформа приватизации открывает двери максимально широкому кругу потенциальных инвесторов благодаря широкому ценовому предложению в ходе торгов – от тысячи до сотен миллионов гривен. Это способствует трансформации и модернизации экономической модели работы регионов.

«Создание и развитие семейных бизнесов, современных профильных производств и новых предприятий, ресурсная база для которых находится в непосредственной географической близости -– именно такая модель является оптимальной для развития современной экономики регионов. В этом смысле, именно малая приватизация выступает средством достижения этой амбициозной цели», – резюмировал Павел Козырев.