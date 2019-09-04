«Максимально открыто»: в Кабмине убрали перегородки между этажами — новости политики

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До сих пор в Доме правительства действовала система многоуровневых доступов к различным этажам, которая зависела от должности работника.
По словам Гончарука, в Доме правительства больше не нужно ходить зигзагами или блуждать лабиринтами / Фото УНИАН
Дом правительства стал более открытым, исчезли перегородки между этажами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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«Мы хотим сделать все открыто максимально, но также с учетом соображений безопасности. Тем, кто бывает в Доме правительства, больше не нужно ходить зигзагами, блуждать по лабиринтам», — заявил он.
До сих пор в Доме правительства действовала система многоуровневых доступов к разным этажей, которая зависела от должности работника, — полную свободу передвижения в здании имели только высшие должностные лица, а обычные посетители и работники могли ходить только там, где им было разрешено внутренними правилами.
Как сообщал УНИАН, заседания правительства будут проходить без участия прессы, общение с журналистами будет после завершения и по результатам работы.
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