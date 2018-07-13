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Максим Орешкин пообещал рост российской экономики быстрее мировой

Мировая экономика 13 Июл 2018
Максим Орешкин пообещал рост российской экономики быстрее мировой
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  • Максим Орешкин пообещал рост российской экономики быстрее мировой  Коммерсантъ

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